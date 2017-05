Vermischtes Hahnbach

Der Mann wollte nach links in die Ortschaft Kümmersbuch abbiegen. Mit fatalen Folgen: Missachtung des vorfahrtsberechtigten Gegenverkehrs war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 6. Mai, kurz vor 8 Uhr auf der Staatstraße 2120 auf Höhe der Ortschaft Kümmersbuch ereignete.

Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Schwandorf, der in nördlicher Richtung unterwegs war, wollte mit seinem Ford Transit nach links nach Kümmersbuch abbiegen und bemerkte offensichtlich einen entgegenkommenden Ford Transit nicht, der Richtung Amberg fuhr. Beide Fahrzeuge prallten frontal so stark aufeinander, daß der Unfallverursacher entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Um den schwer verletzten Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf bergen zu können, musste die Feuerwehr die Fahrertüre entfernen. Der Schwandorfer hatte auch einige Farbeimer geladen, deren Inhalt sich über die Straße verteilte.Im Ford Transit, der in südlicher Richtung fuhr, saß am Steuer ein Amerikaner (37). Er war mit seiner Ehefrau, einem gerade einmal ein Monate altem Mädchen und dessen Oma unterwegs. Kindsmutter und Großmutter wurden schwer verletzt, der Fahrer und das Baby, das in einem Kindersitz gesichert war, erlitten leichte Blessuren. Die Verletzten wurden vom BRK in die Krankenhäuser St. Marien in Amberg und St. Anna in Sulzbach-Rosenberg eingeliefert. Die Feuerwehren Hahnbach und Traßlberg waren im Einsatz, leiteten großflächig den Verkehr über fast zwei Stunden um und reinigten schließlich die Staatsstraße. Der Gesamtschaden wird auf gut 20.000 Euro geschätzt.