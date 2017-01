Wirtschaft Hahnbach

27.01.2017

(ibj) Eine positive Bilanz ihrer Arbeit, der Tätigkeit des Kreisvorstands und der Ortsbäuerinnen legte Kreisbäuerin Brigitte Trummer am Ende ihrer ersten Amtsperiode vor. So war es auch keine Überraschung, dass sie in der Kreisversammlung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Gasthof Ritter in Hahnbach erneut mit großer Mehrheit zur Kreisbäuerin bestellt wurde.

Der Kreisvorstand Kreisbäuerin: Brigitte Trummer (Ortsverband Hahnbach); Stellvertreterinnen: Christine Niebler (Ursensollen) und Barbara Schönberger (Haselmühl); Beiräte: Maria Graml (Kotzheim), Maria Regn (Michelfeld), Heidi Rösel (Weißenberg) und Gisela Rupprecht (Höhengau). (ibj)

Zum neuen Jahresthema "Landfrauen tragen Verantwortung" dankte sie den zahlreich anwesenden Ortsbäuerinnen, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt haben. Ihre Arbeit werde durch Gebietsveranstaltungen im ganzen Landkreis unterstützt. Besonders stellte sie die gute Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) heraus. Eine wichtige Aufgabe der Landfrauenvereinigung nannte sie die Verbraucher-Aufklärung mit Informationsfahrten zu Direktvermarkterbetrieben. Auf große Resonanz stießen die Landfrauen-Frühstücke und -Tage. Mit der Aktion "Landfrauen machen Schule" werde den Schülern vermittelt, was es bedeutet, Landwirtschaft zu betreiben und Lebensmittel zu erzeugen.Weitere Angebote seien Informationen für junge Frauen und Senioren. Ortsbäuerinnen- und Landfrauenchor werteten die jährliche Kreis-Erntedankfeier auf.Aus dem Erlös der Bewirtung der Gäste konnten 300 Euro an die bäuerliche Familienberatung und 1000 Euro an die katholische Dorfhelferinnen- und Betriebshelferinnenstation des Landkreises übergeben werden.

Der Direktor des BBV-Bezirksverbandes, Peter Huber, betonte, dass Landwirte nachhaltig und verantwortungsvoll wirtschafteten. Er bat darum, an den anstehenden Sozialwahlen teilzunehmen und empfahl die Weiterbildung im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching.Bezirksbäuerin Stilla Klein bezeichnete die Landfrauengruppe als eine der größten in Bayerns. Ihr Info-Angebot sei umfangreich. Der ehrliche und kritische Umgang untereinander schütze vor Betriebsblindheit.Kreisobmann Franz Kustner bescheinigte den Frauen, mit ihren Veranstaltungen für die Transparenz der landwirtschaftlichen Themen in der Gesellschaft zu sorgen. Die Einflüsse des BBV auf die Politik seien Beispiele einer effizienten Standesvertretung.Wolfhard-Rüdiger Wicht, der Leiter des Landwirtschaftsamts, dankte ebenso wie die Vorsitzende des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung, Angela Siegert, für die angenehme Zusammenarbeit. In den Berichten spiegle sich die Qualität ihrer Arbeit wider.Brigitte Trummer lud zum Landfrauentag am Mittwoch, 1. Februar, um 13.30 Uhr im Kubus/Ursensollen ein. Religionspädagogin und Autorin Schwester Teresa Zukic, spricht über "Abenteuer Christ sein - fünf Schritte zu einem erfüllten Leben". (ibj)