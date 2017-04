Wirtschaft Hahnbach

Schönlind/Hahnbach/Süß. Die Leipfinger Bader (LB) Ziegelwerke und die Gemeinde Hahnbach haben im Landgasthof Rouherer in Süß über die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Sandgrube informiert. Das Areal diente früher zur Rohstoffversorgung der ehemaligen Ziegelei Merkl in Schönlind, die von LB übernommen wurde.

Das Unternehmen Leipfinger Bader ist ein in fünfter Generation produzierendes Familienunternehmen mit Sitz in Vatersdorf bei Landshut und eines der führenden Unternehmen der deutschen Baustoffindustrie.



Rund 160 Mitarbeiter stellen jährlich Ziegel für etwa 6000 Wohneinheiten her, heißt es in einer Presseinfo. Neben dem Stammwerk in Vatersdorf und dem LB-Werk in Schönlind gibt es ein weiteres in Puttenhausen bei Mainburg.



Von den drei Standorten aus gehen innovative und ökologisch nachhaltige Produkte wie Ziegel mit integriertem Schall- und Wärmeschutz auf Baustellen in ganz Deutschland.



Das Unternehmen bildet eigene Nachwuchskräfte in den Berufen Industriemechaniker, Industrieelektriker und Industriekaufmann aus.

Der Marktgemeinderat hat die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Errichtung der Photovoltaikanlage zur Nutzung erneuerbarer Energie beschlossen. Nun wurde das Vorhaben, das ausschließlich auf nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen umgesetzt werden soll, der Öffentlichkeit vorgestellt. Die PV-Anlage soll von der Firma GSW aus Kirchroth gebaut und von der LB-Tochter Leipfinger Bader Energie GmbH betrieben werden. Josef Gold, Geschäftsführer der beiden Firmen, war bei der Bürgerversammlung vor Ort. "Die Unternehmensgruppe Leipfinger Bader legt großen Wert auf umweltfreundliche Energiegewinnung", sagte er bei der Präsentation der Pläne. LB-Chef Thomas Bader ergänzt: "Wir stellen mit dem Mauerziegel ein Naturprodukt her und wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, die Gesellschaft mit natürlich erzeugter Energie zu versorgen." Für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sei die dezentrale Energiegewinnung durch PV-Anlagen ein wichtiger Baustein. Außerdem profitiere laut Bader die Gemeinde Hahnbach durch Gewerbesteuereinnahmen. "So zahlt sich das Projekt für die Umwelt und die Menschen vor Ort aus."Leipfinger Bader achtet laut Bader bei Vorhaben auf Natur- und Landschaftsschutz. Zum Beispiel werde jedes Gebiet zur Rohstoffgewinnung nach der Nutzung wieder renaturiert. "In diesem Sinn wollen wir uns auch mit der Bevölkerung in Süß über das dortige Umweltprojekt austauschen." Wie Bürgermeister Bernhard Lindner bei der Ortsversammlung erklärte, nimmt die Gemeinde Anregungen dazu auf und wird diese Prüfung und möglich erweise bei der Planung berücksichtigen.