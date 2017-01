Freizeit Hirschau

23.01.2017

49

0 23.01.201749

"Hirschau kann stolz auf diese Kinder- und Jugendgarde sein. Was Regina Merkl in drei Jahren auf die Beine gestellt hat, ist großartig." Hans Frischholz, der Präsidenten des Landesverbands Ostbayern im Bund Deutscher Karneval, war eigens nach Hirschau ins Josefshaus gekommen, um 14 Gardemitgliedern Leistungsabzeichen zu überreichen.

Auf diesen steht zu lesen, dass durch die Vereinigung ostbayerischer Faschingsgesellschaften "in Anerkennung und Würdigung der Verdienste zur Erhaltung und Förderung von heimatlichem Brauchtum das Gardeleistungsabzeichen verliehen wird". Die Hirschauer Kinder- und Jugendgarde sei das jüngste Pflänzchen der ostbayerischen Faschingsgesellschaften, meinte der Präsident. Dass es so prächtig gediehen sei, sei Regina Merkls Verdienst.24 Mädchen und einen Jungen hat Regina Merkl aktuell unter ihren Fittichen. 16 gehören der Kindergarde an, 9 der Jugendgarde. 13 Mädchen und mit Michael Meier ein Junge sind von Anfang an dabei. Ihnen händigte Präsident Frischholz das bronzene Leistungsabzeichen aus, verbunden mit der Erwartung, dass sie "bei der Stange bleiben" und er ihnen in zwei Jahren das Abzeichen in Silber überreichen kann. Das bronzene Abzeichen erhielten Milena Ries, Alicia Baldauf, Lea Ernstberger, Lea Gebel, Marie Merkl, Svenja Langer, Pia Wiesnet, Michael Meier, Annika Schäffler, Emilia Waldhauser, Marie Meier, Maria Graf, Melina Merkl und Vanessa Ries.