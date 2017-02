Freizeit Hirschau

02.02.2017

Einen bunten Mix an Veranstaltungen bietet der Katholische Frauenbund seinen Mitgliedern im ersten Halbjahr (hier die nächsten drei Monate mit der Auflistung bis Ende April). Der Februar beginnt mit einem Entspannungsnachmittag für Körper, Geist und Seele. Unter Leitung von Claudia Meyer trifft man sich am Samstag, 4. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim. Anmeldung bei Irmgard Sellmeyer. Die neue Junge-Frauen-Gruppe sitzt am Dienstag, 7. Februar, am Stammtisch. Weitere Runden dieser Art sind am 11. April und 13. Juni. Die Veranstaltungslokale werden erst festgelegt. Am Dienstag, 14. Februar, werden die Leiterinnen der Selbsthilfegruppe krebskranker Frauen "Von Frau zu Frau", Gitta Schöner, Hannelore Grundt und Christina Lehmeier, um 19 Uhr im Pfarrheim zu einem Vortrag und Gesprächskreis erwartet.

Die Eltern-Kind-Gruppe Zwergerl-Treff lädt am Rosenmontag, 27. Februar, um 14.30 Uhr ins Josefshaus zum Kinderfasching ein. Den Weltgebetstag der Frauen begeht man gemeinsam mit dem Schnaittenbacher Zweigverein am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der St.-Vitus-Pfarrkirche. Schwerpunktland sind heuer die Philippinen mit dem Thema "Was ist denn fair?". Am Donnerstag, 9. März, trifft man sich um 9 Uhr im Pfarrheim zum Frauenfrühstück. Der Zwergerl-Treff hält am Samstag, 11. März, ab 14 Uhr einen Basar im Josefshaus ab.Am Freitag, 17. März, startet ein Aqua-Jogging-Kurs im Amberger Kurfürstenbad unter Leitung von Michaela Grüter. Die acht Übungsabende sind jeweils freitags von 18.30 bis 19.15 Uhr. Abfahrt ist um 17.45 Uhr von der Caritas-Sozialstation. Eine Traditionsveranstaltung folgt am Dienstag, 21. März, mit dem Lichterkreuzweg. Treff ist um 18 Uhr am Fuße des Kalvarienbergs. Hinterher wird zum gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim eingekehrt. Ab Freitag, 24. März, werden fleißige Hände beim Palmbuschenbasteln gebraucht. Treff ist um 8.30 Uhr im Pfarrheim, ebenso am 31. März und am 3. April. Letzter Basteltermin ist Dienstag, 4. April, um 18.30 Uhr. Zum Kauf angeboten werden die Palmbuschen am Samstag/Sonntag, 8./9. April, vor allen Gottesdiensten. Am Samstag, 29. April, beteiligt sich der Frauenbund mit eigenen Ständen am Hirschauer Frühjahrsmarkt. Am Sonntag, 30. April, laden Zwergerl-Treff und Junge-Frauen-Gruppe zum Ausflug in den Nürnberger Tiergarten ein. Abfahrt ist um 9 Uhr vom Schulparkplatz.