05.02.2017

Ganz verklärt war MdL Harald Schwartz nach diesem Kuss. Erstmals in seinem Leben habe er dieses Erlebnis mit einer echten Prinzessin gehabt - und das schneller, als er schauen konnte. Was nicht alles passieren kann in so einer schwarzen Nacht! Der Boden im Saal muss danach aber wohl doch nicht abgeschliffen werden.

Viel Beifall für die Profis

Legendäres Büfett

Schwarz sehe er für den CSU-Ball im Hirschauer Josefshaus, meinte der Hausherr, Bürgermeister Hermann Falk, eingangs. Nur "den Schwartz" sehe er noch nicht im Saal - doch als wäre es auf die Sekunde abgesprochen gewesen, erschien in diesem Moment auch der CSU-Kreisvorsitzende Harald Schwartz.Falk sagte, er freue sich auf eine heiße Nacht, der Kälteschock aus dem Vorjahr sei vergessen. Falls das Parkett des Josefshauses durch zu viel Abnutzung beim Tanz Schaden erleiden sollte, "dann schleifen wir den Boden einfach ab".Harald Schwartz war sich sicher, dass die Erfolgsserie der vergangenen CSU-Bälle auch heuer nicht abreißen werde. Dann wurde er von einer Prinzessin geküsst. Zuvor hatte ihm Madlen I., die Kinderprinzessin der Kinder- und Jugendgarde des Musikzugs Hirschau, einen Faschingsorden umgehängt. Zackig exerzierte die blau-weiße Jugendgarde und Gastronom Sandro Lutz stellte kurz sein reichhaltiges Büfett vor.Zwei flotte Boogie-Woogie- und Rock'n'Roll-Auftritte legten Veronika Pfeffer und Florian Pogats aufs Parkett - Bayerische und Deutsche Meister der Boogie-Woogie-Hauptklasse. Veronika Pfeffer kommt aus der Oberpfalz, ihr Tanzpartner ist Franke und stichelte natürlich gegen die Beziehungen zwischen den beiden Regionen. Er nahm sich dabei auch selbst auf die Schippe und hatte damit natürlich die Lacher auf seiner Seite. Als Matrosen-Duo oder im roten Outfit, die Tanz-Profis ernteten für ihre perfekte Show viel Beifall und durften nicht ohne Zugabe gehen.Hunger leiden musste man auch nicht, dieser Ball ist seit Jahrzehnten legendär für sein Büfett. Kartoffelcreme- oder Oberpfälzer Weißbiersupp'n, Lachs, Schinken, Fischsalat oder hauchdünnes Roastbeef, Antipasti und Salate sowie Hirschrücken, Schweineschulter, Hähnchenbrust oder Welsfilet im Strudelteig - da waren die 30 Euro Eintritt gut investiert.Mächtig ins Zeug gelegt hatte sich CSU-Kreisgeschäftsführer Helmut Fischer bei den Preisen für die Mitternachtstombola - vom Rundflug oder Gutscheinen für angesagte Gastronomie im Landkreis bis zum Buchberg-Theater. Quarterback kann sich mittlerweile Hausband der CSU nennen. Diese sorgte auch heuer dafür, dass die einverleibten Kalorien gleich wieder abgetanzt wurden.