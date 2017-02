Freizeit Hirschau

28.02.2017

Ehenfeld. Fest in der Hand des örtlichen Bauernverbands war das Faschingstreiben in Ehenfeld. Die Dorffosenacht mit ihren vielen lustigen Beiträgen ist Garant für gute Stimmung. Jung und Alt wollten sich dieses Spektakel im Pfarrsaal nicht entgehen lassen. Zu Beginn unterhielten sich zwei ehrenwerte Damen über die zeitlose Schönheit eines alten Hutes, ein Trio trug den selbst verfassten Bauern-Blues vor. Die zwei Dorfratschen unterhielten sich über die Geschehnisse im Ort. Dann heizte die "Rollatorgruppe aus dem Altersheim" die Stimmung an. Bürgermeister Hermann Falk sorgte mit seinem Begriffe-Raten für Lachtränen. Ausdrücke wie "jemanden die Brust geben" oder "am Hungertuch nagen" wollen erst einmal ohne Worte erklärt werden. Zum Schluss ließen "die Burschen aus dem Bauernkalender" die Frauenherzen höher schlagen.