09.05.2017

Hirschau ist nicht nur die "Stadt der Weißen Erde", sondern auch die der Feste und Feiern. Den Auftakt zur Festl-Saison bestreitet seit fast vier Jahrzehnten die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem großen Maifest. Es findet alljährlich im Hof des Feuerwehrgerätehauses an der Höllriegelstraße statt.Allen skeptischen Prognosen zum Trotz meinte es das Wetter den ganzen Tag über gut mit den Feuerwehrlern und ihren Gästen. Diese fanden sich bei strahlendem Sonnenschein schon am Vormittag auf dem mit Biertischgarnituren bestückten Feuerwehrhof sehr zahlreich ein.Zur Mittagszeit war so gut wie keine Tischgarnitur mehr unbesetzt. Absoluter Mittagessensrenner war wie in den Vorjahren der Schweinebraten samt Knödel und Salat. Vor der Ausgabestelle bildete sich eine lange Schlange. Die Braten waren im Nu vergriffen.Auch nach den Rostbratwürstln herrschte enorme Nachfrage. Außerdem standen Käseschmankerln, Fischsemmeln, Kartoffelspieße und Schnittlauchbrote hoch im Kurs. Entgegen den Voraussagen hielt das Festlwetter am Nachmittag an. Entsprechend groß waren der Gästezulauf und die Nachfrage nach dem reichlich bestückten Kuchen- und Tortenbüfett.Die Kinder nutzten den eigens im Hof hergerichteten Sandspielplatz. Sie tummelten sich auf dem weißen Quarzsandberg, während sich ihre Eltern das Speisen- und Getränkeangebot schmecken ließen. So herrschte bis in den frühen Abend hinein reger Betrieb.Letztendlich waren Jasinsky und Schuminetz mit dem Verlauf hochzufrieden. Ihr Dank galt allen Helfern, aber auch der Hirschauer Bevölkerung. Mit ihrem Besuch habe sie ihre Verbundenheit zur Feuerwehr einmal mehr unter Beweis gestellt.