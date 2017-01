Freizeit Hirschau

24.01.2017

Für Regina Merkl ist es ein Kindertraum, einmal eine Garde zu leiten. Ihr Wunsch ging in Erfüllung: 24 Mädchen und einen Jungen hat sie in ihrer Kinder- und Jugendgarde unter ihren Fittichen. Die "Kids of India" sorgten für einen Superstart in den Hirschauer Fasching.

Zum Faschings-Warm-up hatten der Musikzug und seine Garde in das Josefshaus eingeladen. Der Zuspruch übertraf alle Erwartungen. Im Saal blieb kein Platz frei. Die über 250 großen und kleinen Besucher, die gekommen waren, wurden fünf Stunden lang richtig heiß gemacht auf den Fasching. Dafür sorgte vom ersten Augenblick an die Steirer-Music-Company. Kare Kohl und seine Partnerin Julia heizten die Stimmung mit Faschings- und Ballermann-Hits an und animierten zum Schunkeln und Tanzen.Attraktion des Warm-ups waren die Kinder- und Jugendgarden. Sie marschierten zusammen mit Prinz Tim-Luca I. und Prinzessin Madlen I. im Gleichschritt zur Bühne, begleitet vom rhythmischen Klatschen des Narrenvolkes. Der Prinz schwärmte für seine charmante Prinzessin: "Ich bin ganz gerührt, dass mich Ihre Lieblichkeit Madlen durch diesen Fasching führt." Dem Aufruf des Prinzen, in ein dreifach kräftiges "Hirschau oho" einzustimmen, folgte das Publikum lautstark. Bei seinem Eiskönig-Walzer schwebte das schmucke Prinzenpärchen graziös über den Bühnenboden.Dann war das Parkett frei für die Kindergarde. Die 16 Mädchen brillierten mit ihrem Tanz zu den Klängen von "Heidi", ehe Präsident Frischholz 14 Gardekinder mit dem Leistungsabzeichen in Bronze auszeichnete. Dann hieß es "Bühne frei" für die von Stadträtin Bärbel Birner neu eingekleidete Jugendgarde. Die Mädchen begeisterten ihr Publikum mit einem feurigen Cancan.Prinzessin Madlen genoss es, verdienten Helfern und Sponsoren - garniert mit einem Wangenküsschen - den Faschingsorden um den Hals zu hängen. Ein Überraschungscoup gelang den Gardekindern mit der Verleihung eines Brezen-Ordens an Regina Merkl.Pia Wiesnet verlas die in Versform gehaltene Lobeshymne aus der Feder von Garde-Mama Alexandra Baldauf. Deren Tochter Marcella dekorierte die sichtlich gerührte Garde-Chefin mit einem Orden, auf dem ein Brezenteig ein Regina-Foto einrahmte. Zu einem Hingucker geriet der quirlige Auftritt von Funkenmariechen Pia Wiesnet. Zu "Fiesta olé" zündete sie ein tänzerisches Feuerwerk mit akrobatischen Einlagen, vom Ein-Hand-Radschlagen über den Bogengang bis hin zum Spagat. Mit einem märchenhaften Showtanz warteten die Kinder- und Jugendgarden zum Abschluss auf. Schon ihre tollen Kostüme verrieten: "We are India!" In ihrem dynamischen Finale bewiesen sie, was sie in monatelanger Trainingsarbeit eingeübt hatten. Die Zuschauer waren begeistert und spendeten stürmischen Applaus.