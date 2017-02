Freizeit Hirschau

19.02.2017

An die 2000 Schaulustige säumten in der Innenstadt die Straße. Sie alle v erfolgten, wie sich der von Regina Merkl organisierte Gaudiwurm bestehend aus 16 Gruppen, seinen Weg bahnte.

Geduldig warten die Zuschauer links und rechts der Hauptstraße auf den Kinderfaschingszug, der von der Schlossbrauerei aus startete. Gewohnt kunterbunt, vielfältig und farbenfroh präsentierte er sich am Samstag wieder. Der Hirschauer Gaudiwurm hat sich in den drei Jahren seines Bestehens zu einem echten Hit entwickelt.Auf der Tribüne kommentierten Bürgermeister Hermann Falk und Ex-Musikzugchef Werner Stein das Treiben. Sie feuerten das Publikum mit einem kräftigen "Hirschau oho" immer wieder an. Angeführt wurde Zug von Stadtheimatpfleger Sepp Strobl mit seinem Dienstfahrzeug als Städtischer Brunnenwart alias "Königlich bayrischer Spritzbrunnenaufdreher". Gefolgt von der Hirschauer Kindergarde mit Präsidentin Regina Merkl, Prinz Tim-Luca I. und Prinzessin Madlen I.. Dem Garde-Motto "We are India" entsprechend, wurden die Hoheiten in einer Rikscha chauffiert.Unter den vielen Gruppen kamen lokale Themen nicht zu kurz. So wurde der neue Hirschauer Brunnen auf die Schippe genommen. Da es die Stadtväter bisher nicht geschafft haben, wurde kurzerhand und weitaus billiger als seitens der Stadt geplant, dieser durch die Krabbelgruppe Zwergerltreff umgesetzt. Wie ein buntes Überraschungsei mit Knalleffekt erfolgte mitten im Umzug die Enthüllung des neuen Brunnens durch Bürgermeister Falk. Die neue Kreation wurde hinterher gleich am vorgesehenen Standort aufgestellt.Ebenso wurden die Parkscheibenpflicht und das Abkassieren in der Innenstadt aufgegriffen. Mit blauen Säckchen und als Parkscheibe verkleidet, sammelte die "Kommunale Verkehrsüberwachung" Geld von den Zuschauern: "Liebe Leute legt eure Parkscheibe ein, sonst kann's für euch teuer sein" war auf den Rücken der Überwacher zu lesen. Viel Zeit und Mühe hatten Kindergärten, Vereine und Gruppen aus Hirschau und den umliegenden Gemeinden in ihre Motive und Kostüme investiert. Herausgekommen sind all die fantasievoll kostümieren Fabelwesen, Prinzessinnen, Indianer und Clowns, die den Kindern Süßigkeiten oder Popcorn in die Hände drückten.Mit von der Partie waren der Musikzug, die Krabbelgruppe Zwergerltreff, der St.-Wolfgang-Kindergarten, lustige Clowns aus Amberg, die musikalische Grundschule Schnaittenbach, das Johanniter-Kinderhaus Conrad, die Steirer Musik, die Kinderfaschingsgesellschaft Kleinseugastanien mit Präsidentin Alexandra Graf samt Prinz Dominik II. und Prinzessin Lena I., die Kampfkunstschule Amberg, der Antonius-Kindergarten, der Anglerverein und die Jungen Wilden des TuS Hirschau, der Marien-Kindergarten Haus des Kindes sowie die Knappnesia Sulzbach-Rosenberg mit Präsident Christian Kellner samt Kinderprinzenpaar Prinz Leon I. und Prinzessin Jolina I. Immer wieder ein toller Anblick ist die Gruppe der Indianer des ...KiGaDie Schaulustigen hatten viel zu lachen und es gab wiederholt Beifall für originellen Ideen und schöne Kostüme.