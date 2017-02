Freizeit Hirschau

13.02.2017

5

0 13.02.2017

An der Spitze der Hirschauer Wanderfreunde ist Kontinuität angesagt. Die Mitglieder setzen für die nächsten beiden Jahre weiter auf ihren seit 30 Jahren amtierenden Vorsitzenden Felix Fischer.

Vorstand Vorsitzender: Felix Fischer Stellvertreter: Christian Renner



Kassenverwalterin: Carmen Renner Stellvertreter: Erwin Zach



Schriftführerin: Christa Gebhardt Stellvertreter: Willi Gevatter



Kassenrevisoren: Manfred Romeis und Christa Kindzorra



Beisitzer: Josef Birner, Franz Baier und Weber Rolf



Streckenwarte: Michael Flierl und Manfred Kindzorra (u)

Bei der Jahreshauptversammlung im Schloss-Keller wurde Fischer einmütig in seinem Amt bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Christian Renner gewählt. Als Schriftführer fungieren weiterhin Christa Gebhardt und ihr Stellvertreter Willi Gevatter. Carmen Renner bleibt Schatzmeisterin, ihr Stellvertreter ist Erwin Zach.Felix Fischer blickte in seinem Bericht auf ein veranstaltungs- und arbeitsreiches Jahr zurück. Die aktiven Mitglieder waren 2016 an vielen Wochenenden bei Wandertagen unterwegs. Insgesamt wurden 41 auswärtige Wanderveranstaltungen besucht. Als Höhepunkt des Vereinslebens bezeichnete der Vorsitzende den 46. Internationalen Hirschauer Volkswandertag. Er hatte wieder viele Teilnehmer aus nah und fern nach Hirschau gelockt. 33 auswärtige und 5 örtliche Vereine hatten sich beteiligt.Genau 750 Wanderer, Walker und Jogger waren auf den von Michael Flierl und Manfred Kindzorra ausgewählten vier Wanderstrecken unterwegs. Dabei zeigte sich, dass sich vor allem die beiden langen Routen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Dank des sehr guten Zusammenhalts und des Einsatzes zahlreicher Mitglieder sei die Großveranstaltung wieder reibungslos über die Bühne gegangen, bilanzierte Fischer. Einen ähnlichen Erfolg erhoffte er sich für den 47. Hirschauer Volkswandertag am Wochenende 17./18. Juni.Fischer wies darauf hin, dass die Wanderfreunde auch 2016 vielen Vereinen die Buden für Gartenfeste oder Märkte zur Verfügung gestellt haben. Zum guten Vereinsklima hätten die gut besuchten geselligen Veranstaltungen beigetragen. Hier nannte er Ausbuttern, Schlachtschüsselessen, Karfreitags-Frühschoppen und Helferessen, Faschingsnachmittag und Weihnachtsfeier.2. Vorsitzender Christian Renner wies auf die Homepage des Vereins hin, die immer auf aktuellem Stand sei. Robert Gradl und (in Abwesenheit) Hubert Merkl wurden für zehnjährige Vereinstreue geehrt.