23.01.2017

Die Hüttenschützen Massenricht ehrten bei ihrer Königsproklamation langjährige und verdiente Mitglieder.

Massenricht. Die Jahresfeier (wir berichteten) bildete den festlichen Rahmen für die Vergabe von Auszeichnungen. Vorsitzende Anita Zirnig und Gauschützenmeister Georg Schmer nahmen die Ehrung langjähriger Mitglieder des Oberpfälzer Schützenbundes vor.Für 40-jährige Treue wurden Georg Fleischmann, Josef Kasserer, Hildegard Kohl, Joseph Kummer, Karl Kummer, Franz Luber jun., Johann Luber, Renate Luber, Rosa Pröls, Karl Träger, Richard Weigert und Anton Wisneth geehrt.Seit 25 Jahren dabei sind Marco Kassner, Alexander Meyer und Klaus Reichl.Das silberne Ehrenzeichen für besondere Verdienste um den Verein erhielten die Jungschützen Lukas Radolf, Silke Reichl, Christoph Wisgickl, Jonas Wisgickl und Valentin Wisgickl.Das Ehrenzeichen in Gold ging an die langjährigen Mannschaftsschützen Susanne Luber, Andreas Pröls, Thomas Trummer und Katrin Wisneth.Die silberne Verdienstnadel wurde Christian Fellner verliehen.Die goldene Verdienstnadel ging an Alexander Meyer, Bernhard Schmidl, Tobias Schmidl und Martin Wisgickl.Die Verdienstauszeichnung wurde an Julia Helgert überreicht.