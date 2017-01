Freizeit Hirschau

19.01.2017

7

0 19.01.2017

Der König der Hüttenschützen aus Massenricht heißt erneut Klaus Reichl. Er bewies wieder Treffsicherheit und konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Schöne Erfolge

Immer was los

Auszeichnungen Vereinsmeister



Disziplin Luftgewehr: Schülerklasse: Tina Reichl (183 Ringe), Jugend: Timo Wisgickl (379), Junioren B: Jonas Wisgickl (367), Damen: Susanne Luber (375), Altersklasse Damen: Anita Zirnig (351), Schützenklasse: Bernhard Schmidl (376).



Würdenträger



Susanne Luber (44,7-Teiler) wurde zur Liesl ausgerufen. Den Titel des Jugendkönigs holte sich Timo Wisgickl (42,8). Sie regieren nun zusammen mit Klaus Reichl (156,3), an den zum zweiten Mal in Folge die Königskette ging. Jugendritter wurden Tina Reichl (292,7) und Paul Rumpler (380,9). Die Ritter bei den Erwachsenen heißen Martin Rumpler (176,2) und Tobias Schmidl (230,9).



Jahrespokal



1. Martin Rumpler (11,5-Teiler), 2. Timo Wisgickl (16,1), 3. Jonas Wisgickl (17,4).

Massenricht. Die Jahresfeier bildete den Rahmen für die Proklamation der Würdenträger und die Bekanntgabe der neuen Vereinsmeister. Schützenmeisterin Anita Zirnig fasste in der Rödlaser Berghütte die sportlichen Erfolge zusammen. Musikalisch gestaltet wurde der Abend von Christian Fellner. Vorausgegangen war ein von Geistlichem Rat Konrad Kummer zelebrierter Festgottesdienst in der Massenrichter Dorfkapelle, bei dem der Verein seiner verstorbenen Mitglieder gedachte.Zirnig sprach von einem erfolgreichen Sportjahr. Bei den Rundenwettkämpfen liegt die 1. Mannschaft in der Bezirksoberliga West momentan allerdings am unteren Ende der Tabelle. Die 2. Mannschaft belegt dagegen in der Kreisliga Nordwest einen der vorderen Plätze, die 3. Mannschaft, also das Damenteam, rangiert in der offenen Klasse auf Platz eins ebenso wie die Schüler- und Jugendmannschaft.Bei den Gaumeisterschaften waren die Hüttenschützen wieder sehr erfolgreich. Die Schützenmannschaft erreichte den 3., die Schüler den 2. und das Jugendteam den 1. Platz. In der Einzelwertung wurde bei den Schülern Paul Rumpler Gaumeister, außerdem gewann er im Drei-Stellungs-Kampf. Timo Wisgickl lag in der Jugendklasse vorn, Silke Reichl holte sich bei der weiblichen Jugend die Silbermedaille genauso wie Jonas Wisgickl bei den Junioren B.Bei den Hirschauer Stadtmeisterschaften entschieden die Hüttenschützen mit dem Luftgewehr sowohl in der Einzel- als auch Mannschaftswertung in allen Klassen den Wettbewerb für sich und wurden Stadtmeister. Beim Gauschießen wurde Julia Helgert zur Gauliesl gekürt, die Meisterscheibe ging ebenfalls an sie. Außerdem durften die Hüttenschützen den Gaupokal, den Gaujugendpokal und den Sparkassenpokal mit nach Hause nehmen. Bei den Landesmeisterschaften belegte Paul Rumpler den 1. Platz, so dass er sich zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in München qualifizierte.Die Landkreismeisterschaft verlief ebenfalls sehr erfolgreich. Paul Rumpler belegte in der Schülerklasse den 2. Platz, Timo Wisgickl wurde in der Jugendklasse, Jonas Wisgickl bei den Junioren B und Julia Helgert bei den Damen Landkreismeister. Das Damen- und das Schülerteam belegten den 1. Platz in der Mannschaftswertung.Aber auch die Geselligkeit hat einen festen Platz im Vereinsleben. Neben diversen Preisschießen erwähnte Anita Zirnig einen Ausflug zur Silberhütte, wo man sich im Biathlon versuchte, einen viertägigen Skiausflug ins Lungau, das jährliche Maifest, eine Fahrradtour zu Pfingsten sowie eine Kanufahrt auf der Vils.