Freizeit Hirschau

26.02.2017

Superstimmung herrschte am Samstagnachmittag im Festsaal des BRK-Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Barbara. Großen Anteil daran hatten die Kinder- und Jugendgarde des Musikzugs. Die Schützlinge von Regina Merkl boten in schmucken Garde-Uniformen und märchenhaften Kostümen als "Kids of India" ein rasantes Tanz- und Showprogramm.

Die Kindergarde wirbelte zu den Klängen von "Heidi" über das Festsaalparkett, die Jugendgarde begeisterte mit einem Cancan. Zu einem mit Riesenbeifall bedachten Hingucker wurde das Finale, bei dem die Gardekinder ihr Publikum mit "Bole Chudiyan" von Kabhi Kushi und "Im Nin'Alu" von Ofra Haza in ihren Bann zogen. Graziös absolvierte das Prinzenpaar Tim-Luca I. und Madlen I. den Eiskönig-Walzer. Tim-Luca I. hatte noch eine angenehme Aufgabe zu erfüllen. Er verlieh an Heimleiterin Astrid Geitner den verdienten Faschingsorden. Zwischen den Darbietungen bestand die Gelegenheit, zu Faschingsliedern zu schunkeln.