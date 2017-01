Freizeit Hirschau

20.01.2017

0 20.01.2017

Über sechs Jahre nach dem legendären ländlichen Lustspiel "Die drei Eisbären" spielt die Kolping-Theatergruppe wieder eine Komödie auf der Bühne des Josefshauses. "Das sündige Dorf" aus der Feder von Max Neal feiert morgen um 20 Uhr Premiere. Dabei handelt es sich um einen Schwank, der alles hat, was ein amüsantes Bauernstück ausmacht - eine pfiffige, temporeiche Geschichte, originelle Typen, amouröse Verwicklungen und jede Menge Aufregung, so dass kein Auge trocken bleibt.

Von der Handlung sei nur so viel verraten: Auf dem Stangassingerhof wachsen zwei Söhne heran, der Sepp (Maximilian Stein) und der Toni (Markus Schöpf). Dummerweise verlieben sich beide in die nette, bescheidene Vevi (Sina Lottner), die oft auf den Hof kommt, um hier zu helfen. Der Bauer Thomas Stangassinger (Hans Fleischmann) hat ein großes Geheimnis. Er versucht mit allen Mitteln, eine Hochzeit des hübschen Mädels mit einem seiner Söhne zu verhindern.Ein schwieriges Unterfangen, denn seine Frau Stasi (Kerstin Ackermann) will das Veverl unbedingt als Schwiegertochter auf dem Hof sehen. Dies bringt so allerhand Turbulenzen und Überraschungen mit sich, die noch größer werden, als der reiche Vogelhuber (Richard Wisneth) mit seiner Tochter Afra (Katharina Stein) auftaucht. In weiteren Rollen sind zu sehen Erhard Ackermann als Korbinian Roßberger und Markus Dittrich als Bürgermeister Riedlechner. Regie führt Christina Wisneth, die auch als Souffleuse agiert.Kinder, Seniorenheimbewohner und Behinderte der Jurawerkstätten können das Stück morgen schon um 13 Uhr bei einer Extra-Vorstellung sehen. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr, am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr und am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr. Bei den Abendvorstellungen ist jeweils um 19 Uhr Einlass. Für Essen und Getränke ist an allen Tagen gesorgt.Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs, für Kinder vier Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Optik-Uhren-Schmuck Huber (Hauptstraße 55, 92 242 Hirschau, 0 96 22 / 24 92) und natürlich an der Abendkasse. Für die morgige Nachmittagsvorstellung findet kein Vorverkauf statt. In den Zuschauerrängen herrscht freie Platzwahl.