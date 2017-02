Freizeit Hirschau

21.02.2017

0

0 21.02.2017

Anita Zirnig ist die alte und neue Vorsitzende der Hüttenschützen Massenricht. Sowohl die aktiven Schützen als auch die Jugend waren im vergangenen Jahr wieder erfolgreich bei Wettkämpfen.

Damen sehr erfolgreich

Ausgeglichener Haushalt

Neuwahlen Die Neuwahl des Vorstands für die nächsten zwei Jahre brachte folgendes Ergebnis:



1. Vorsitzende Anita Zirnig 2. Vorsitzender Martin Rumpler



Kassier Christian Reichl stellvertr. Kassier Katrin Wisneth



1. Schießleiter Klaus Reichl 2. Schießleiter Marco Trummer



1. Jugendleiterin Rosa Pröls 2. Jugendleiterin Ingrid Reichl



Schriftführerin Ulrike Berndt



Rüstwart Jonas Wisgickl Pressewart Kathrin Lautenschlager



Kassenprüfer Josef Kohl und German Rumpler



Fahnenabordnung Andreas Pröls, Alexander Meyer, Marco Trummer und Thomas Trummer

Massenricht. Vorsitzende Anita Zirnig blickte auf die Aktivitäten des 132 Mitglieder starken Vereins zurück. An diversen Preisschießen und Wettkämpfen habe der Verein erfolgreich teilgenommen. Die Hüttenschützen stellen mit Julia Helgert die Gauliesl.Schießleiter Klaus Reichl listete die einzelnen Rundenwettkampf-Mannschaftsergebnisse auf. So belegt momentan die 1. Mannschaft den zehnten Platz in der Bezirksoberliga, die 2. Mannschaft Rang vier in der Kreisliga und die 3. Mannschaft steht an der Spitze der offenen Klasse. Bei der Landkreismeisterschaft waren die Hüttenschützen laut Reichl wieder sehr erfolgreich. Julia Helgert gewann mit 393 Ringen, Susanne Luber wurde Dritte mit 386 Ringen. Angesichts dieser Erfolge siegte die Damenmannschaft in der Mannschaftswertung mit insgesamt 1143 Ringen.Jugendleiterin Rosa Pröls berichtete von ebenfalls guten Leistungen des Nachwuchses. Im März vergangenen Jahres war der erste Gaujugend-Cup ausgetragen worden. Daran hatten sich acht Mannschaften insgesamt 58 Schützen beteiligt. Bei sechs Durchgängen belegten die Schüler- sowie die Jugendmannschaft jeweils Platz eins, freute sich Pröls. Den Gaujugendpokal holten die Hüttenschützen ebenfalls nach Massenricht. Pröls führte an, dass diese guten Leistungen nur durch unermüdlichen Einsatz und Können der Trainer erzielt werden könnten.Kassier Christian Reichl berichtete von einem positiven Ergebnis im vergangenen Jahr. Für 2017 Jahr erwartet er einen ausgeglichenen Haushalt erwartet. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie Arbeit.