Freizeit Hirschau

26.02.2017

26.02.2017

In der Kaolinstadt ist der gordische Faschingsball-Knoten durchschlagen. Seit 19. Februar 2007 hat es kein Hirschauer Verein mehr gewagt, im Josefshaus einen Faschingsball abzuhalten. Nun war es aber soweit.

Angestachelt von Regina Merkl brachte ihre Kinder- und Jugendgarde nach zehnjähriger Abstinenz zusammen mit dem Musikzug den Mut auf, in das einstige Ball-Mekka zum "Ga-Mu-Ball" einzuladen. Fazit vorneweg: Die Fete wurde zum Erfolg - eine Wiederholung im Fasching 2018 ist so gut wie sichert!Kare Kohl und seine Steirer-Music-Company animierten mit optimaler Musikmischung das Publikum, das Tanzbein zu schwingen und sorgten für eine stets voll belegte Tanzfläche. Dazwischen legte sich das närrische Volk mächtig ins Zeug, wenn es bei altbekannten Hits stimmkräftig mitsang, mitschunkelte oder per Polonaise durch den Saal zog. Absolute Höhepunkte waren die gefeierten Auftritte der Kinder- und Jugendgarde. Die Kleinen tanzten schwungvoll zu "Heidi", die Großen faszinierten mit feurigem Cancan. Funkenmariechen Pia Wiesnet zündete zu "Fiesta olé" ein tänzerisches Feuerwerk mit akrobatischen Einlagen.Zum Glanzpunkt geriet der Showtanz der Gardekinder, die sich phantasievoll als "Kids of India" kostümiert hatten. Prinz Tim-Luca I. und Prinzessin Madlen I. präsentierten ihren Eiskönig-Walzer und erwiesen sich beim Verleihen der Orden schon als richtige Routiniers. Alexandra Baldauf, Andrea Wiesnet, Doris Waldhauser und Katharina Stein holten sich diese samt Küsschen bei Tim-Luca I. ab, Werner Stein, Sandro Lutz und Kare Kohl bei Madlen I..Als "einen Höhepunkt präsentierte die Majorettengruppe des Musikzugs unter dem Motto "We are India" eine Lichter-Tanzshow. Dass alle auch kulinarisch auf ihre Kosten kamen, dafür garantierten Sandro Lutz und sein versiertes Küchenteam vom Restaurant Café Monte Kaolino.