29.01.2017

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination: Darin fit sein muss, wer das Sportabzeichen ablegen will. 28 Erwachsene und 57 Jugendliche haben dies getan. Jetzt bekamen sie ihre Abzeichen überreicht.

Jetzt auf Platz drei

Die Kinder motiviert

Sportabzeichenkoordinator Rudi Wild hieß zur Verleihung der Abzeichen viele Jugendliche und Erwachsene in der Gaststätte des Sportparks willkommen. Die Sportler legten eine Gedenkminute für den im Oktober verstorbenen Karl Schneider ein. Er hatte 31 Mal das Sportabzeichen in Gold abgelegt, sogar noch im vergangenen Jahr, bevor seine schwere Krankheit ausbrach. Bürgermeister Hermann Falk lobte das Sportabzeichen-Team für die ehrenamtliche Tätigkeit.Er freute sich, dass so viele trainiert und das Abzeichen erlangt hatten. 2015 schafften noch 110 Teilnehmer das Abzeichen, im vergangenen Jahr waren es 85 (28 Erwachsene und 57 Jugendliche). Dadurch habe der Verein seinen Spitzenplatz im Landkreis nicht verteidigen können und sei auf den dritten Platz zurück gefallen, erklärte Rudi Wild. Sein Dank galt Helga Kohl, Marianne Wild, Alfons Flor und Fritz Dietl für ihre Mithilfe. Ohne die Unterstützung von Norbert Schenzel von der Schwimmabteilung und den Übungsleiterinnen der Turner, Simone Neef, Andrea Hofmann und Gabi Priess, wäre diese große Zahl an Abnahmen nicht möglich gewesen. Die Conrad-Sportförderung habe die Sportabzeichengebühren in Höhe von 169,25 Euro übernommen. Ebenso bedankte sich Wild beim Bademeister des Freibades.Wild freute sich, dass einige Eltern es ihren Kindern ermöglicht hatten, das Sportabzeichen abzulegen und sie motiviert hatten. "Schön wäre es, wenn einige Mütter und Väter selber in diesem Jahr das Sportabzeichen ablegen würden", sagte Wild. Er appellierte an Bürgermeister Falk, bis zum Saisonstart im Mai für gute bauliche Voraussetzungen auf dem Schulsportplatz zu sorgen. Wild bedauerte, dass in den Schulen immer weniger Sport getrieben werde.Vor zwei Jahren hätten sich die Anforderungen zum Erwerb des deutschen Sportabzeichens geändert. In den Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination müsse man eine bestimmte Anforderung erfüllen. Je nach Leistung bekomme man dann das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold.Grundvoraussetzung sei aber ein Schwimmnachweis. In der heutigen Zeit würden Kinder oft nicht mehr schwimmen lernen, deshalb sei dieser Nachweis ein Problem. Der jüngste Teilnehmer beim Sportabzeichen war Vitus Kumeth, gerade mal sechs Jahre alt. Der Älteste war Karl Schneider mit 81 Jahren. Bei der Familie Duschner legte jedes Familienmitglied das Sportabzeichen ab. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Hirschau, sondern auch aus Schnaittenbach, Gebenbach und Hahnbach, informierte Wild. Vielleicht sei es für die Mitglieder vieler Krankenkassen ein Ansporn, wenn sie in ihrem Bonusheft für die Mitgliedschaft in einem Sportverein beziehungsweise das Ablegen des Sportabzeichens attraktive Preise oder Vergünstigungen bekämen. Heuer ist geplant, ab der zweiten Mai-Woche mit dem Training und der Abnahme zu beginnen. Teilnehmen könne jeder, eine Mitgliedschaft in einem Sportverein sei nicht notwendig. "Traut Euch das auch in diesem Jahr wieder zu", appellierte Wild zum Schluss an die Teilnehmer.