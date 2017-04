Kultur Hirschau

27.04.2017

18

0 27.04.201718

Zweieinhalb Stunden konzertante Blasmusik auf hohem Niveau genossen die rund 450 Besucher, die zum Konzert des Musikzugs in die Schulturnhalle gekommen waren. Unter Leitung von Annette Pruy-Semsch bot das 43-köpfige Orchester wieder einen Glanzpunkt im Hirschauer Kulturleben.

Saxofon dominiert

Ein Top-Aushängeschild

(u) Eine bravouröse Leistung boten auch das Jugendorchester und die Bläserklasse, beide dirigiert von Sophia Hofmann. Zum Gelingen des Konzerts trug auch Moderator Hans Meindl bei, der souverän und humorvoll durch das Programm führte.Das Orchester eröffnete die Veranstaltung mit Thiemo Kraas' außergewöhnlichem Musikstück "Crossbreed", bei dem sich so mancher Besucher in die Pfarrkirche versetzt fühlte. Der Cantus Firmus des Marienlieds "Segne Du Maria" wurde in unterschiedlichster Form, Tradition und Moderne verbindend, vorgetragen. Gemütlichere Töne in Form des Walzers "The Waltzing Cat" folgten, einer witzigen und humoristischen Komposition von Leroy Anderson. Mit der "Polka Oriental" von Antonin Kadlec wurde ein Stück ausgewählt, das alle Elemente einer traditionellen Polka besitzt, diese aber orientalisch interpretiert.Mit der Ballade "Purple Rain" erinnerte das Orchester an den verstorbenen Weltmusiker Prince. Allen voran tat dies Sebastian Dorfner mit seiner brillanten Solodarbietung auf dem Saxofon. Das Saxofon blieb weiter das dominierende Instrument bei Luigi di Ghisallos charmanter Komposition "Let me phone". Frank Sinatra und seine Tochter Nancy machten im Duett Carson Parks "Somethin stupid" zum Welthit. Bei der Interpretation des Musikzugs waren es die Blechbläser, die den Holzbläsern eine einfühlsame Liebeserklärung machten, gefühlvoll begleitet vom Schlagwerk.Nach der Pause hieß es "Bühne frei" für die Schützlinge von Sophia Hofmann. Das 24-köpfige Jugendorchester ging gleich in die Vollen. Es rockte den Saal mit einem Medley von Hits der britischen Band Queen. Nachdem Sebastian Dorfner die Parole "The Show must go on" ausgegeben hatte, präsentierten die zwölf Bläserklassenkinder den von John Higgins arrangierten Hit der schwedischen Rock-Band Europe: The final Countdown. Das Publikum quittierte den gelungenen ersten öffentlichen Auftritt der jungen Musiker, die erst seit einem halben Jahr unter Leitung von Sophia Hofmann miteinander musizieren, mit donnerndem Applaus und Zugabe-Rufen. Diese wurden mit dem "Hard Rock Blues" von John Higgins erfüllt.Für Heiterkeit sorgte das Jugendorchester mit dem von der Blech-Formation "Die bayerischen Löwen" bekannt gemachten Stück "Lean on me". Als Zugabe hatten die jungen Leute die Big-Band-Nummer "I feel good" im Repertoire.Im wahrsten Sinne des Wortes märchenhaft ging es weiter im Programm, als Annette Pruy-Semsch und ihr Orchester wieder das Kommando auf der von Roland Fritsch ins rechte Licht gerückten Bühne übernahmen. Mit dem von Harold Arlen arrangierten Film-Medley "The Wizard of Oz" wurde das Publikum auf der Suche nach dem Zauberer von Oz mitgenommen.Schließlich präsentierten die Musiker mit Bart Howards "Fly me to the moon" ein besonders abwechslungsreiches Stück im Big-Band-Stil mit weichen Tenorklängen, rockigen Passagen im Blechregister und einem wilden Schlagzeug. Als Zugaben spielete das Orchester den "47er-Regimentsmarsch", James van Heusens "Love and marriage" und schlussendlich den Steigermarsch "Glück auf!". Bürgermeister Hermann Falk bezeichnete den Musikzug als ein "kulturelles Top-Aushängeschild für die Stadt Hirschau". Er übergab an Maximilian Stein zur Unterstützung der Jugendarbeit einen Scheck.