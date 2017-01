Kultur Hirschau

13.01.2017

Mit anhaltendem Applaus endete eine vom Frauenchor gestaltete Abendmesse in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Der Beifall galt drei Frauen, die sich seit vielen Jahren der Musica sacra verschrieben haben.

Zusammen bringen es Irmgard Rubenbauer (35 Jahre), Brigitte Gehring und Brigitte Dobmeier (beide 20 Jahre) auf stolze 75 Jahre Singen im Kirchen- beziehungsweise Frauenchor. Ihnen dankte Pfarrer Hans-Peter Bergmann zum Ende des Gottesdienstes für ihre vorbildliche Treue zum geistlichen Chorgesang."Lasst das Lied der Liebe weiterklingen", habe der Frauenchor während der Messfeier gesungen. Genau dies hätten die drei Damen über viele Jahre getan - aber nicht nur aus Liebe zur Musik und zur Freude der Gottesdienstbesucher, sondern wie alles Musizieren und Singen in der Kirche zur Ehre Gottes und aus Liebe zu ihm, sagte der Geistliche.Im Psalm 104 heiße es "Dem Herrn will ich singen, solange ich lebe". Genau dieses Psalmzitat steht auf der von Diözesanbischof Rudolf Voderholzer unterzeichneten Dankurkunde, die Bergmann den drei Sängerinnen in dessen Auftrag überreichte. Den Dank der Pfarrgemeinde brachte er mit einem Blumenstrauß zum Ausdruck.Irmgard Rubenbauer fand noch unter dem bereits verstorbenen Organisten Ekhard Stosik zum Kirchenchor. Dieser erlebte ab 1996 unter Leitung von Christine Hirsch seine Blütezeit, als sich auch Brigitte Gehring und Brigitte Dobmeyer dem Ensemble anschlossen. Auf Christine Hirsch folgte 2007 Susanne Müssig-Wilczek als Chorleiterin.Nachdem sich der Kirchenchor 2009 aufgelöst hatte, erklärten sich zehn weibliche Mitglieder bereit, im Frauenchor mitzusingen. Dieser wird seitdem von Organistin Iryna Hermann geleitet. Sie ist stets bemüht, mit den Sängerinnen bei den wöchentlichen Proben ein vielseitiges Liedgut einzustudieren.Die Frauenchor-Proben finden jeden Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Pfarrheim statt. Sangesfreudige Frauen sind eingeladen, bei den Proben unverbindlich vorbeizuschauen.