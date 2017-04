Kultur Hirschau

06.04.2017

(u) Es geht einem wie dem ungläubigen Thomas, wenn jemand behauptet, er habe die kleinste Kreuzigungsgruppe und kleinste Weihnachtskrippe der Welt geschnitzt. Die Figuren passten jeweils in einen Weintraubenkern. Ab morgen beweist Wendelin Sperl, dass er nicht übertreibt. Unter dem Titel "Oberammergauer Schnitzkunst" präsentiert er in der Stadt- und Pfarrbücherei eine Auswahl seiner Kunstwerke - auch die zwei Miniatur-Objekte.

In der Oberpfalz werden 27 Kirchen von Figuren geschmückt, die der 82-Jährige gefertigt hat. In Roßhaupt, dem heutigen Rozvadov geboren, erlernte Sperl nach der Vertreibung in Oberammergau das Schnitzerhandwerk und den Beruf des Fassmalers. 25 Jahre lang übte er dort beide Berufe aus. Für seine Kunstwerke verwendet er vornehmlich gut abgelagertes Lindenholz. "Es ist engfaseriger als andere Holzarten."Seit geraumer Zeit unterhält Sperl, der längst in Luhe wohnt, private Beziehungen nach Hirschau. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass eine Auswahl seiner Werke, darunter eine Pieta, von morgen an bis Ostermontag hier zu sehen ist. Die Öffnungszeiten: Samstag, 8. April, 10 bis 12 und 17 bis 19 Uhr, Sonntag, 9. April, 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, Montag, 10., bis Samstag, 15. April, jeweils 14 bis 17 Uhr, Ostersonntag/-montag, 16./17. April, jeweils 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besuchern ist zu raten, eine Lupe mitzunehmen, um Details der Figuren zu erkennen.