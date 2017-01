Kultur Hirschau

07.01.2017

Sechs Jahre und drei Monate ist es her, seit auf der Bühne des Josefshauses zuletzt Theater gespielt wurde. Ende Januar ist Schluss mit der Abstinenz: Dann führt die Kolping-Theatergruppe den Schwank "Das sündige Dorf" aus der Feder von Max Neal auf. Im Oktober 2010 gab die damals 22-jährige Christina Wisneth mit dem Lustspiel "Die drei Eisbären" ihr Regie-Debüt.

Nun kann sich das Publikum auf "Das sündige Dorf" freuen - eine der meistgespielten bayerischen Komödien. Thomas Stangassinger (Hans Fleischmann) ist darin zwar der Bauer auf dem Hof, Herr im Haus ist jedoch seine Frau Stasi (Kerstin Ackermann).Kein Wunder, dass der Haussegen manchmal schief hängt. Sepp (Maximilian Stein) und Toni (Markus Schöpf), die Stangassinger-Söhne, verlieben sich ausgerechnet in dasselbe Mädchen, die Vevi (Sina Lottner). Dadurch kommt es zu größeren Komplikationen. Die Bäuerin, die Vevi gerne als Schwiegertochter hätte, stellt das Mädchen vor die Wahl: Entweder Sepp oder Toni. So nimmt das Ganze seinen LaufVorstellungen gibt es an den Samstagen 21. und 28. Januar jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 22., um 19 Uhr und am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr im Josefshaus. Zudem findet für Kinder, Seniorenheimbewohner und Behinderte der Jurawerkstätten am Samstag, 21. Januar, um 13 Uhr eine Extra-Vorstellung statt. Für Essen und Getränke ist jeweils gesorgt. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs, für Kinder vier Euro. Im Vorverkauf sind die Karten bei Optik-Uhren-Schmuck-Huber, Hauptstraße 55, 09622/24 92, erhältlich.