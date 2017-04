Kultur Hirschau

19.04.2017

Amberg-Sulzbach . (u) Im Mai Dousamma in Hirschau, im August Kreismusikfest in Vilseck und im September Luftklangmeile in Amberg. Schon an den drei Höhepunkten wurde bei der Kreisversammlung des Nordbayerischen Musikbundes in der Vilsecker Musikantenburg deutlich: Der Verband und seine Kapellen haben einiges vor.

Kreisvorsitzender Werner Stein berichtete von Sitzungen des Bezirksverbands. Zentrales Thema: die Nachwuchssorgen vieler Musikvereine. Unstrittig war, dass der Verband die Vereine mehr unterstützen muss. Die Kreisverbände sind aufgerufen, mehr Aktivitäten/Workshops anzubieten. Bei einer Jugendförder-Initiative der Sparkasse können sich auf deren Facebook-Seite bis Freitag, 21. Juli, Kapellen aus Amberg und dem Landkreis/Ausnahme Auerbach in einem Film von maximal drei Minuten vorstellen und bis zu 2500 Euro gewinnen. Der Bezirk gewährt Zuschüsse bis zu 3000 Euro.Stein begrüßte neue Gesichter: Patrick Heller und Miriam Gebhard, die Vorsitzenden des Musikvereins Freudenberg, bei dem jetzt Josef Zweck musikalischer Leiter ist, sowie ihre Amtskollegen Harald Lukesch und Anja Bauer von der Werkvolk-Kapelle Schlicht, bei der nun Sabine Kredler dirigiert. Matthias Fenk hat wieder den Vorsitz bei den Hahnbacher Marktbläsern übernommen, Daniel Haller bei der Blaskapelle Ammerthal. Veränderungen gab es bei der Bezirksjugend: Lukas Michl ist ihr neuer Jugendleiter. Zum Vorstand gehörten die Hirschauer Erik Remhof, Marie Giehrl und Katharina Stein.

Termine

Fürs Volksmusikspektakel Dousamma am Donnerstag, 25. Mai (Christi Himmelfahrt), in Hirschau, veranstaltet von der Stadt Hirschau und dem Nordbayerischen Musikbund, haben bisher 78 Gruppen zugesagt. Anmeldungen sind noch bis Ende April möglich. Es werden zehn Bühnen aufgebaut.Weit fortgeschritten sind die Planungen für das Kreismusikfest von Freitag bis Dienstag, 4. bis 8. August, in Vilseck mit dem Brunnenfest. Beim Sternmarsch zum Burghof am 4. August sind die Patenkapellen Schlicht, Gebenbach und Freudenberg dabei. Für den Sonntags-Festzug mit Gemeinschaftschor sind bislang neun Kapellen gemeldet.Für die Luftklangmeile am 24. September in Amberg laufen demnächst die Ausschreibungen. Das Stadtmarketing und die Amberger Brauereien sponsern die Veranstaltung. Jeder Musiker bekommt ein Essen und ein Getränk, jede Kapelle 100 Euro. (u)