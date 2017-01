Kultur Hirschau

20.01.2017

Klassische Walzer und zünftige Bayerische begeisterten das Publikum bei einem Konzert im Hirschauer Josefshaus. Weder im Saal noch auf der Empore blieb ein Platz frei. Initiiert hatte die Veranstaltung die Musikpädagogin Ulrike Straub aus Schnaittenbach.

Eine Erfolgsgeschichte

Beschwingte Klassik

"Erste Male schaffen"

(ads) Ulrike Straub war es einmal mehr gelungen, ein anspruchsvolles und attraktives Programm auf die Beine zu stellen, für das sie sich Gastmusiker eingeladen hatte. Stehende Ovationen waren der Lohn. Straub bereicherte den Abend mit humorvollen Ausführungen zum richtigen Umgang mit der Zeit.Mit dem Konzert zum Jahresbeginn schreibt die Musikpädagogin ihre eigene Erfolgsgeschichte, denn die Veranstaltung nahm vor Jahren im Saal des alten Rathauses in Schnaittenbach vor kleinem Publikum seinen Anfang. Inzwischen gehört sie fest zum Terminkalender der Kaolinstädte. Bereits das dritte Jahr in Folge spielte der Niederbayer Daniel Zacher als Gastmusiker das Akkordeon. Im ersten Teil der Veranstaltung präsentierte er sich mit Straub (Violine und Gesang) als eingespieltes Duo, das die gemeinsamen Stücke stimmig ausgewogen zum Besten gab.Mit den beschwingten klassischen Klängen von Friedrich Händels Hornpipe aus der Wassermusik eröffneten Straub und Zacher das Konzert. Walzermelodien berühmter Komponisten wie Johannes Brahms, Franz Lehar und Johann Strauß folgten. Melancholie, Erotik und Leidenschaft schwangen im Giselle-Musette-Walzer mit. Heiße Tangorhythmen durften nicht fehlen, mit denen Zacher und Straub bewiesen, dass sich Violine und Akkordeon als ungewöhnliche Instrumentenkombination sehr gut ergänzen. Bei der Interpretation des Ohrwurms "Das gibt's nur einmal" von Werner R. Heymann gab die Gastgeberin eine Kostprobe ihrer wunderbaren Stimme.Nach einem Gläschen Sekt in der Pause wartete auf die Konzertgäste eine Überraschung, denn Ulrike Straub hatte für das Konzert ein Streichorchester mit elf Musikern aus dem Raum Amberg-Sulzbach formiert, darunter Kollegen, Schüler und Musikerfreunde. Sie sorgten mit ausgewählten Walzerklängen und flotten Polkas für beste Stimmung unter den Gästen.Selbstverständlich durften auch bayerische Stücke nicht fehlen. Mit Bernhard Kohlhaufs "Greanverschniebn" und "Groad für uns" lieferten die Musiker ein Kontrastprogramm zu den klassischen Walzerklängen. Bei dem Solo "Diplomlandler" aus der Feder des noch lebenden Herbert Pixner, das Daniel Zacher auf dem Akkordeon vortrug, hielt es die Gastgeberin nicht mehr auf der Bühne. Sie suchte sich im Publikum einen Tanzpartner aus und animierte die Besucher, es ihr gleich zu tun - mit Erfolg.In ihren Gedanken zum Umgang mit der Zeit kam Ulrike Straub zum Ergebnis, dass der Mensch Prioritäten setzen solle. Er appellierte, immer wieder "erste Male" zu schaffen und etwas Neues ausprobieren. So steigere man den Wert der Zeit. "Der Mensch sollte Zeit verschenken ohne Angst, sie zu verlieren, und er sollte nicht auf den vermeintlich richtigen Zeitpunkt warten - der nie kommen wird, denn er ist heute und hier", sagte sie. Bei all diesen Versuchen, das Leben in die eigenen zeitlichen Vorstellungen zu pressen, dürfe man eines nie vergessen: "In letzter Konsequenz liegt unsere Lebenszeit in Gottes Händen. Wir sollten dankbar jeden Tag als Geschenk annehmen im Vertrauen darauf, dass alles seine Zeit hat."Nach der Annen-Polka von Strauß und der Petersburger Schlittenfahrt von Eilenberg erklatschte sich das Publikum noch zwei Zugaben.