Kultur Hirschau

04.05.2017

8

0 04.05.2017

Hinter dem Begriff Junior-Award versteckt sich ein Qualitätssiegel, mit dem die Nordbayerische Bläserjugend Musikvereine auszeichnet, die durch besonders innovative, engagierte und nachhaltige Arbeit die Zukunft ihres Vereins sichern. Der Musikzug Hirschau kann sich nun mit dieser Auszeichnung schmücken.

Musik und Tanz

Schöne Erfolge

(u) Urkunde und Plakette überreichte die Amberg-Sulzbacher Kreisvorsitzende der Nordbayerischen Bläserjugend, Karin Dotzler (Vilseck). Um den Junior-Award zuerkannt zu bekommen, müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden. Dotzler nannte unter anderem Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die erfolgreiche Teilnahme an Wertungsspielen, die Kooperationen mit Schulen, das Einbringen als Kulturträger sowie außermusikalische Aktivitäten.Besonders positiv fiel beim Musikzug laut Dotzler die gelungene, wenn auch ungewöhnliche Vereinigung von Musik und Tanz auf. Bei der Kindergarde wie bei der Blockflötengruppe und in der Bläserklasse hätten bereits die Jüngsten die Möglichkeit, in die große Musikerfamilie aufgenommen zu werden. Bei der Nachwuchswerbung werde an einem Strang gezogen. Den Kinderfaschingszug organisiere man gemeinsam. Nach der Bläserklasse könnten die Jungmusiker ihre Fähigkeiten im Jugendorchester weiter ausbauen, bevor sie ihren Platz im großen Orchester fänden.Beide Formationen treten bei Wertungsspielen an. Erst 2016 erreichte das Orchester dabei das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg". Die aktiven Musiker unterziehen sich regelmäßig D-Prüfungen und nutzen die Fortbildungsangebote des Musikbunds und der Bläserjugend. Auch die Majorettengruppe, die den Musikzug regelmäßig begleitet, beteiligt sich erfolgreich an Wettbewerben. Der Musikzug bringt sich bei örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen rege ein. Als Paradebeispiel nannte Dotzler die alljährliche Mitwirkung des Musikzugs am Düsseldorfer Rosenmontagszug. Fester Bestandteil ist der Austausch mit Kapellen aus Tschechien, Schottland, Frankreich, USA und China. Diverse außermusikalische Aktivitäten wie Zeltlager oder X-Mas-Partys fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl.Im Verein, der heuer 65-jähriges Bestehen feiert, werde die Verantwortung für die nächste Musikergeneration erkannt, sagte Dotzler. Man werbe mit viel Freude und Energie für das gemeinsame Musizieren und damit für eine sinn- und wertvolle Freizeitgestaltung. Die Jury sei zu der Überzeugung gekommen, dass all dies beispielhaft sei und Anerkennung verdiene. Musikzug-Vorsitzender Maximilian Stein äußerte seine Freude über die Auszeichnung. Die Erfolge des Musikzugs seien letztlich das Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung, zu der viele mit ihrem Engagement beitragen. Erster Gratulant war Bürgermeister Hermann Falk. Er betonte, dass sich der Musikzug den Junior-Award mehr als verdient habe. Der Verein sei aus dem Kulturleben der Stadt nicht wegzudenken. Die Hirschauer seien zu Recht stolz auf ihren Musikzug, der die Stadt überall hervorragend repräsentiere.