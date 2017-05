Kultur Hirschau

07.05.2017

Hirschau/Ehenfeld. (u) Beheimatet ist das Ovigo-Theater in Oberviechtach. Aktuell spielt es die Komödie "Männerhort". Am Samstag, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai, gastiert es damit in Ehenfeld und Hirschau. Damit bekommt das Ganze Lokalkolorit: In eine der vier Hauptrollen, den Lars, schlüpft der Ehenfelder Christian Gnan. Und als Löschgruppenführer Mario steht der Hirschauer Roland Fritsch auf der Bühne.

Seit der Premiere am 4. März in Oberviechtach hat die Theater-Crew das Publikum mit dem turbulenten Boulevardstück bei 13 weiteren Aufführungen aus dem Häuschen gebracht. Oder sollte man besser sagen aus dem Keller? Die Komödie aus der Feder des isländischen Theaterautors Kristof Magnusson spielt nämlich im Heizungskeller eines Einkaufszentrums. In diesem haben sich Helmut (Stefan Neubauer), Eroll (Michael Zanner) und Lars (Christian Gnan), um sich von ihren shopping-süchtigen Frauen loszureißen, heimlich einen Rückzugsraum eingerichtet, ihren persönlichen "Männerhort". Handy, Bier und Fußball im Fernsehen sind die wichtigsten Dinge für das Trio. Allerdings wäre es damit vorbei, würden ihre Frauen das Versteck entdecken. Als der Brandschutzexperte Mario (Roland Fritsch) zufällig in den Heizungskeller kommt, droht alles aufzufliegen ...Das Stück wird in Oberpfälzer Mundart gespielt, weil Regisseur Florian Wein die Komödie in das Regensburger Donau-Einkaufszentrum verlegt hat. Die fünf Aufführungen am Originalschauplatz - der Lüftungszentrale des DEZ - waren denn auch besondere Höhepunkte.Für die Männerhort-Aufführungen im Ehenfelder Pfarrheim am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr und im Hirschauer Josefshaus am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr gibt es noch Karten. Zu haben sind sie für 12 Euro im Reisebüro am Markt in Hirschau, Hauptstraße 50 (09622/71550) oder an der Abendkasse. Für Schwerbehinderte, Azubis, Studenten und Schüler kostet der Eintritt 6 Euro.