Kultur Hirschau

20.01.2017

Strahlenden Glanz zauberte Frieder Kahlert in die Augen der Mittel- und Grundschüler aus Hirschau und Ehenfeld, als er in der Turnhalle gastierte. Der Allrounder vom Theater Maskara ist ein gerngesehener Gast in Hirschau. Mit dem Märchen "Der Trommler" faszinierte der Erzähler und Schauspieler die Mädchen und Buben, aber auch die Lehrer. "Märchen sind Geschichten, die die Tiefe der menschlichen Reise berühren", meinte das Mitglied des Einmannerzähl-, Masken-, Bilder- und Musiktheaters.

Zum Inhalt: Ein junger Trommler findet am Seeufer feines Leinen, ohne zu ahnen, dass es sich um das Flughemd einer verwunschenen Königstochter handelt. Diese fordert ihr Kleidungsstück zurück. Als der Trommler erfährt, dass sich die Königstochter in der Gewalt einer Hexe befindet, verspricht er, ihr zu helfen. Er muss drei nahezu unlösbare Aufgaben bewältigen. Bis die beiden am Ende wirklich zusammenfinden, haben sie noch eine große Prüfung zu bestehen. Es zeigt sich, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt, als der Stimme des Herzens zu folgen.Kahlert wechselte bei dem Grimm'schen Märchen seine selbstgefertigten Ledermasken, die Stimme, Musik und Körperhaltung ebenso schnell, wie die traumhaften Stoffkulissen. Kindgerecht wurden die Zuschauer in das Geschehen eingebunden. Zum Schluss der einstündigen Vorstellung gab es viel Beifall. Durch seine grandiose Kunstfertigkeit, etwa auf der Trompete und Trommeln, verlieh der Akteur den Märchenfiguren ein sympathisches Leben.