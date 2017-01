Volksmusikfest an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, in Hirschau

Im Jahr 2012 feierte es auf Initiative von Kreisheimatpflegerin Martha Pruy in Schnaittenbach Premiere - das Volksmusikfest der Oberpfalz namens Dousamma. 2014 war Ursensollen Austragungsort des Volksmusikspektakels und lockte Hunderte Besucher an. Heuer kehrt Dousamma in den Kaolinpott zurück. Hirschau wird an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, zum Eldorado der Volksmusikfreunde. Die Stadt, die Oberpfälzer Volksmusikfreunde und der Nordbayerische Musikbund laden alle ein, denen das Kulturgut Volksmusik am Herzen liegt.

Fördermittel in Aussicht

Für Gäste Programm

Erstmals bekommt das Treffen sogar internationales Flair. Nicht nur aus der Oberpfalz und Bayern haben sich Teilnehmer angesagt. Der 2003 begründeten Kaolinstädte-Partnerschaft zwischen Hirschau und Nova Role ist es zu verdanken, dass auch Gäste aus Tschechien kommen.Mit positiven Nachrichten warteten Bürgermeister Hermann Falk und Chef-Organisator Dieter Kohl bei der Sitzung des Organisationskomitees im Rathaus auf. Die Partnerschaft Hirschau - Nova Role im Hinterkopf hatte Kohl die Idee, mit dem Dousamma 2017 "etwas Grenzübergreifendes hinzukriegen". Nachdem die tschechischen Freunde bei einem Besuch in Nova Role ihrerseits Interesse bekundet und ihre Teilnahme zugesagt hatten, stellte die Stadt als Ausrichter der Veranstaltung einen Förderantrag bei der Euregio Egrensis - mit Erfolg. Nach Aussage Falks erhält man aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eine Förderung in Höhe von 9 250 Euro. Damit seien 85 Prozent der Gesamtausgaben gedeckt.Im Antrag wurde zugesichert, dass die Stadt für die Jugendmusikgruppen aus Nova Role die Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernimmt. Zusammen mit dem Jugendorchester des Musikzugs soll für die Gäste eine Stadtführung und ein Besuch des Freizeitparks Monte Kaolino organisiert werden. Auch ist geplant, dass sich Musikgruppen aus beiden Städten austauschen und gegenseitig fortbilden. Den mit Unterstützung von Michael Luber gefertigten Flyer gibt es in deutscher und in tschechischer Sprache.Wie Dieter Kohl berichtete, haben sich schon mehr als 30 Gruppen angemeldet. Darunter sind die Kapelle Konrad aus Nürnberg, De Stianghausratsch aus Grafing, die " Dudelsack-Kapelle aus Ledce (Tschechien) sowie Radio- und TV-Stammgäste wie das Trio Collegio oder Zwiadfach. Natürlich fehlen auch einheimische Gruppen wie die Hirschauer Hausmusik, die Watzendorfer Sänger oder die Blecherne Sait'n nicht. Weitere Interessenten können sich unkompliziert per Mausklick auf der Homepage www.dousamma.de anmelden. Am 25. Mai können die Sänger und Musikanten von 11 bis 20 Uhr auf zehn Spielbühnen ihre Auffassung von Volksmusik vorstellen, egal ob traditionell oder modern. Der Bayerische Rundfunk ist live mit dabei, seine Bühne steht im Josefshaus. Nach Lust und Laune kann jeder aufspielen. Ob Moritaten-, Balladen-, Couplet- oder Schnodahüpflsänger, Liedermacher, Tanzl- oder Stubnmusikanten, Streicher, "Quetscher" und "Zupfer", Bläser oder Tänzer, Zwei-, Drei-, Viergsang oder kleiner Chor, Solist oder Blaskapelle. Der Eintritt ist frei. Instrumentenbauer aus der Oberpfalz, Verlage, Tonstudios, Infostände und eine Kunstausstellung werden vor Ort sein. Ein Regionalmarkt mit Händlern heimischer Produkte und Kunsthandwerker ergänzen das Angebot für die Besucher.