Kultur Hirschau

07.05.2017

07.05.2017

Er erwies sich als der erwartete Besuchermagnet - der zweite Teil des Bildervortrags "Hirschau von 1950 bis 1965". Stadtheimatpfleger Sepp Strobl zeigte ihn beim Senioren-Frühlingsfest der Pfarrei. Die Vorfreude darauf war groß bei den Senioren. Sie hatten fast ein Jahr auf die versprochene Fortsetzung der Bilderreise warten müssen.

Wie kein Zweiter

Mit 15 Grazien

(u) Wie schon 2016 begrüßte Pfarrgemeinderatssprecherin Michaela Fellner gut 100 Senioren im Pfarrheim zu der Präsentation. Deren Grundlage ist eine alte, mit Musik unterlegte Sprachaufzeichnung eines Diavortrags, den der verstorbene Hans Fleischmann 1965 im Josefshaus gezeigt hatte. Ehe Sepp Strobl loslegte, würdigte 3. Bürgermeister Peter Leitsoni Hirschau als seniorenfreundliche Stadt. Zuletzt habe man bei der Sanierung der Innenstadt sorgfältig auf Barrierefreiheit geachtet. Der älteren Bevölkerung stehe eine Vielfalt an Einrichtungen zur Verfügung, vom Seniorentreff über die Caritas-Sozialstation und das BRK-Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Barbara bis hin zum Betreuten Wohnen. Letzteres sei wesentlich dem sozialen Engagement von Klaus Conrad zu verdanken.Die folgende Stunde bewies, dass es Strobl wie kein Zweiter versteht, vergangene Hirschauer Zeiten lebendig werden zu lassen. Mit dem Hinweis auf das Seniorenheim hatte ihm Leitsoni das richtige Stichwort zum Einstieg geliefert. Bis 1993 war dort das Stiftungskrankenhaus untergebracht. Wie notwendig dessen 1965 erfolgter Neubau war, zeigten Blicke in die damaligen Krankenzimmer und in die Küche. Wehmütig erinnerte man sich an die Mallersdorfer Schwestern mit Oberin Schwester Farah.An die Einweihung des St.-Wolfgang-Kindergartens mit dem Hirschauer Bockl als Spielzeugattraktion wurde ebenso erinnert wie an die erheblichen Veränderungen der Marktplatzgestaltung, als der Ostgiebel des Rathauses noch fast hinter einer üppigen Baumgruppe verschwand. Die Ursprünge der Freizeitanlage am Monte Kaolino wurden lebendig, als prominente Skiläuferinnen wie die Olympia-Dritte Barbi Henneberger oder Vizeweltmeisterin Sonja Sperl den Sandberg hinunterbretterten.Die Erinnerung an Jubiläen örtlicher Vereine mit imposanten Festzügen wurde genauso wachgerufen wie die an die Primizfeiern der Geistlichen Helmut Huber und Georg Dobmeier. Ein optisches Schmankerl war der Schönheitswettbewerb beim deutsch-amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr im Jahr 1964.Das Bierzelt soll einem Hexenkessel geglichen haben, als sich 15 Grazien aus Amberg, Weiden, Grafenwöhr, Auerbach, Vilseck und Hirschau präsentierten. Die Konkurrenz endete mit einem Dreifach-Triumph der Hirschauerinnen: Es siegte Marianne Riese (später Brinster) vor Luise Mendl (Macziol) und Karin Pröls.Stadtratssitzungen mit einem "händeringenden Dobmeier Schorsch" wurden ebenso präsentiert wie Fotos von Persönlichkeiten wie AKW-Direktor Wolfgang Droßbach oder Geistlichem Rat Friedrich Zeitler. Schließlich erfuhren die Gäste, wie und von wem das 200 Jahre alte Missionskreuz letztes Jahr restauriert wurde und wie Sepp Strobl die Technik des Vergoldens erlernte.Auch heuer wurde die Zeit wieder knapp. Sepp Strobl erntete anhaltenden Beifall für seinen kurzweilig und humorvoll gehaltenen Vortrag. Bei lebhafter Unterhaltung genossen die Besucher anschließend ihren Kaffee und Nusszopf sowie Wienerln samt Semmeln.