Kultur Hirschau

10.04.2017

39

0 10.04.201739

Die Stadt Regen im Bayerischen Wald hat es vorgemacht, Hirschau macht es jetzt nach: An Christi Himmelfahrt wird es in den Straßen und Gassen nur so wimmeln von Volksmusikanten. Zum "Dousamma"-Festival haben sich fast 80 Gruppen angemeldet.

Eine Ehre für die Stadt

Gäste aus Tschechien Das "Dousamma"-Festival ist heuer Teil des Kulturprogramms der internationalen Kaolinstädte-Partnerschaft. Acht Städte und Gemeinden aus Deutschland, Tschechien und Polen, die allesamt der industrielle Kaolinabbau verbindet, kooperieren dabei auf verschiedenen Gebieten. Am 25. Mai ist in Hirschau die Musik das verbindende Element. Aus der Partnerstadt Nova Role in Tschechien reisen Musikanten an, die die Partnerschaft mit Leben erfüllen.



Zu Gast sind junge Musiker der Städtischen Musikschule Nova Role und die Bürgermeisterin der rund 4000 Einwohner zählenden Stadt im Kreis Karlsbad. Die Gäste aus Tschechien bekommen in Hirschau eine kostenlose Übernachtung und die Verpflegung gestellt. Natürlich stehen Ausflüge nach Amberg und zum Monte Kaolino auf dem Programm. "Die Veranstaltung soll auch dazu dienen, gemeinsame Projekte anzustreben", erklärt Bürgermeister Hermann Falk. An Ideen mangelt es nicht. Zum Beispiel ist von einer gemeinsamen musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche die Rede.



Hirschau freut sich auch deswegen auf das Volksmusikfest an Christi Himmelfahrt, weil damit zwei Jubiläen auf würdige Weise gefeiert werden können. Der Musikzug Hirschau wird 65 Jahre alt und die Oberpfälzer Volksmusikfreunde blicken auf 50 Jahre seit der Gründung zurück. Beide Organisationen sind beim "Dousamma"-Festival organisatorisch eingebunden. So wie zahlreiche andere örtliche Vereine und Gruppen. (upl)

In Regen gibt es das niederbayerische Pendant zum "Dousamma". Es heißt "Drumherum" und lockt im zweijährigen Rhythmus jeweils bis zu 50 000 Besucher in die Kreisstadt im Bayerwald. Ganz so weit ist Hirschau noch nicht. Aber ein paar Tausend Gäste dürften es am Donnerstag, 25. Mai, schon werden, wenn etwa 80 Gruppen aus Deutschland und Tschechien auf diversen Bühnen im Stadtzentrum auftreten."Für uns ist es eine Ehre, dieses Festival auszurichten", erklärt Bürgermeister Hermann Falk. Seine Wurzeln hat "Dousamma" in der Nachbarstadt Schnaittenbach, wo 2012 die Premiere - beeinträchtigt von Gewittergüssen - über die Bühne ging. 2014 folgte als zweiter Austragungsort Ursensollen, auch dort war das Volksmusikfest von Regenschauern begleitet. "Deswegen scheint bei uns heuer die Sonne", gibt sich Falk zuversichtlich und hofft auf entsprechende Rückendeckung "von oben". Immerhin ist zur Eröffnung um 10.30 Uhr ein Freiluft-Gottesdienst auf dem Marktplatz geplant.Gegen 11 Uhr kommt das Festival in Gang, um dann bis in den Abend hinein die gesamte Achse zwischen Josefshaus im Westen und der Schlossbrauerei im Osten in eine einzige Klangmeile zu verwandeln. Entlang dieses Straßenzugs, dessen Kern der neu hergerichtete Marktplatz bildet, wird es acht Bühnen geben. Die Musikanten spielen in Biergärten, Hinterhöfen, Seitenstraßen und sogar in der Kirche. In der 14-Nothelfer-Kapelle wird "kirchliche Volksmusik" zu hören sein.Als zentraler Anlaufpunkt dient auch die Bühne des Bayerischen Rundfunks (BR) hinter dem Josefshaus. Der Sender schickt einen Übertragungswagen, der Teile der Darbietungen für das BR-Archiv mitschneidet. Die Rundfunkleute kommen nur, wenn eine Veranstaltung Qualität verspricht. Und die ist bei "Dousamma" zweifelsohne vorhanden. Angesagt haben sich unter anderem das Quartett "Plus De Deux", das mit Nyckelharpa, Cello, Violine und Schäferpfeife im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs ist, die "Hohenbogen Goiß" aus dem Bayerischen Wald, der Regensburger Musikantenstammtisch, die Herzensblecher aus Ramsthal in Unterfranken und die Teneriffa-Tanzlmusi aus dem oberbayerischen Dorfen.Eine Übersicht über alle angemeldeten Gruppen steht bereits im Internet. Wer noch mitmachen will, kann sich weiterhin melden. Alle Musikanten spielen ohne Gage - und die meisten sogar ohne Strom.___Weitere Informationen: