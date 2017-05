Politik Hirschau

03.05.2017

11

Die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Hirschau setzen für die nächsten zwei Jahre weiter auf ihr bisheriges Führungsteam. Bei der Hauptversammlung wurde Ortsvorsitzende Birgit Birner ebenso einmütig in ihrem Amt bestätigt wie ihre drei Stellvertreter Hans-Jürgen Schönberger, Martin Merkl und Hermann Gebhard.

Sanierung vor Abschluss

Sicherheit hohes Gut

Vorstand Vorsitzende: Birgit Birner Stellvertreter: Hans-Jürgen Schönberger, Martin Merkl und Hermann Gebhard



Schatzmeister: Reinhold Birner



Schriftführerin: Roswitha Schönberger



Beisitzer: Christoph Freimuth, Alfred Härtl, Saskia Krügelstein, Thomas Lobenhofer, Martin Meier, Richard Neumann, Werner Weigl, Kerstin Ackermann und Annemarie Schinabeck



Kassenprüfer: Roland Fritsch und Georg Zimmermann



Delegierte zur Kreisversammlung: Birgit Birner, Hans-Jürgen Schönberger, Hermann Gebhard, Martin Merkl, Alfred Härtl, Martin Meier, Richard Neumann und Bärbel Birner (u)

(u) Als herausragendes Ereignis im Parteileben des Jahres 2016 bezeichnete Birner bei der Sitzung im Schloss-Keller die 70-Jahr-Feier des Ortsverbands mit zwei Veranstaltungen: dem Dreikönigs-Frühschoppen und einem Jubiläumsabend. Anlässlich des Jubiläums ließ man die Tradition der Rundfahrten durchs Gmeindegebiet wieder aufleben. Bürgermeister Herrmann Falk zeigte die Entwicklung der Stadtteile auf.Wie jedes Jahr wurden im Frühjahr im Stadtkern und in den Ortsteilen die Einwohner von Bürgermeister Falk und Stadtrats-Fraktionssprecher Hans-Jürgen Schönberger bei Bürgergesprächen über kommunale Themen informiert. Fester Bestandteil des Jahresprogramms ist die Familienfahrt zu den Luisenburgfestspielen. Das Familienfest fiel wegen des schlechten Wetters aus. Die Krippenausstellung wurde von Martin Merkl organisiert. Zum Festtags-Preisschafkopf kamen 100 Kartler.In der Stadtratsperiode sei Halbzeit, stellte Birner fest. Die Wahlen 2014 hätten einen Generationswechsel gebracht. Unter Bürgermeister Falk sei viel geschehen: Die Innenstadtsanierung sei fast fertig, dank einer Conrad-Spende könne das betreute Wohnen um einen Abschnitt erweitert werden. Jüngster Erfolg sei die Genehmigung des Baus eines Edeka-Marktes an der B 14, was vor allem der Einigkeit der CSU-Fraktion zu verdanken sei. Auch das geplante Gewerbegebiet Am Bachranken sei für Hirschaus Entwicklung wichtig.Bürgermeister Herrmann Falk zeigte sich erleichtert, dass der Bebauungsplan An der B 14 endlich in trockenen Tüchern und der Bauplan für den Einkaufsmarkt vom Stadtrat genehmigt seien. Ein großes Zukunftsprojekt sei die Generalsanierung der Schule. Dafür laufe die Ausschreibung. Für den Breitbandausbau solle heuer die Auftragsvergabe erfolgen. Fortsetzen werde man die Sanierung einiger Straßen, die Pflasterung weiterer Wege im Friedhof sowie die Umrüstung der restlichen Straßenlampen auf LED.CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz bezeichnete die Sicherheit der Bürger als hohes Gut. Ein Blick in andere Staaten und Bundesländer zeige: Sicherheit sei nicht selbstverständlich. Neben Wirtschaftskompetenz und sozialer Verantwortung sei Sicherheit fundamentaler Kern der CSU-Politik. Sicherheit und Freiheit gehörten eng zusammen.