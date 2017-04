Politik Hirschau

25.04.2017

18

0 25.04.201718

An der Spitze des Hirschauer Ortsverbands der Jungen Union bleibt alles beim Alten. Sowohl der seit 2015 amtierende Vorsitzende Ramon Rodriguez als auch seine beiden Stellvertreter Annemarie Schinabeck und Stefan Freimuth wurden einstimmig wiedergewählt.

Bei der Jahreshauptversammlung erinnerte Rodriguez in seinem Rückblick auf 2016 an das sehr gefragte Bewerbungstraining, das die CSU-Ortsvorsitzende Birgit Birner, die Ausbildungsleiterin bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach ist, leitete. Die JU war bei den Großveranstaltungen des CSU-Ortsverbands präsent, der 2016 sein 70-jähriges Bestehen feierte. In Zukunft will man laut Rodriguez vor allem das kommunale Geschehen in den Mittelpunkt der Arbeit stellen und dabei ein Sprachrohr der jungen Generation sein. Um kommunalpolitisch auf dem Laufenden zu sein, soll insbesondere das Gespräch mit den örtlichen Mandatsträgern wie Bürgermeister Hermann Falk und den Mitgliedern der CSU-Stadtratsfraktion gesucht werden.Schon jetzt gelte es, den Blick auf die Stadtratswahlen 2020 richten, bei der die Junge Union, wie in der Vergangenheit auch, auf der CSU-Stadtratsliste entsprechend vertreten sein müsse. In jedem Fall gelte es, die Mitgliederwerbung zu intensivieren. Dazu sei es nötig, Veranstaltungen mit Themen anzubieten, die für Jugendliche interessant sind, etwa ein erneutes Bewerbungstraining. Auf jeden Fall wolle man einen regelmäßigen JU-Stammtisch einführen. Erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass mit dem 20-jährigen Florentin Siegert ein "engagierter ganz Junger" bereit sei, als neuer Schatzmeister Verantwortung zu übernehmen.Die Neuwahlen erbrachten folgende durchwegs einstimmigen Ergebnisse: Ortsvorsitzender: Ramon Rodriguez, Stellvertreter: Annemarie Schinabeck und Stefan Freimuth, Schatzmeister: Florentin Siegert, Schriftführerin: Antonia Feyrer. Delegierte zur JU-Kreisversammlung: Ramon Rodriguez, Rebecca Horst und Florentin Siegert.