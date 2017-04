Politik Hirschau

18.04.2017

Alles beim Alten an der Spitze der Ehenfelder CSU: Franz Birner bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzender des Ortsverbands. Die Mitglieder bestätigten ihn bei der Jahreshauptversammlung ebenso einstimmig wie seine bisherigen Stellvertreter Christine Falk und Stadtrat Christian Gnan.

Plan liegt im Landratsamt

Sanierung der Spielplätze

Ehenfeld. (u) In seinem Rückblick ließ Birner bei der Sitzung im Gemeinschaftshaus die Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. So erinnerte er an die Teilnahme an CSU-Adventsfeier und Drei-Königs-Frühschoppen. Der Ortsverband war bei der Ehenfelder Kirwa aktiv. Den Erlös der Bockbierfeste 2016 und 2017 in Höhe von 500 Euro übergab man der DJK-Jugendsparte.Bürgermeister Hermann Falk hatte Erfreuliches zu vermelden. Der Bebauungsplan an der B 14 ist verabschiedet und rechtskräftig. Die Stadt habe den Bauplan für einen Edeka-Markt genehmigt. Der Entwurf liege zur Genehmigung im Landratsamt. In dieser Angelegenheit übte Franz Birner Kritik an der Rathaus-SPD. So manchen, der jetzt den Discounter verhindern wolle und verkünde, "dass ma den niat braucht", werde man nach dessen Fertigstellung dort beim Einkaufen antreffen.Bürgermeister Falk kündigte an, dass sich die Bevölkerung und die Stadtbediensteten 2017 auf Veränderungen im Rathausbetrieb einstellen müssen. Das Personal-, das Standes- und das Ordnungsamt sollen in das ehemalige Sparkassengebäude an der Südseite der Hauptstraße verlagert werden. Grund sei die immer weniger zufriedenstellende Arbeitssituation in den bisherigen Büros. Nach Ansicht der Beschäftigten sei die Verkabelung chaotisch. Zu Jahresbeginn habe es erhebliche Heizungsprobleme gegeben, die nur provisorisch gelöst worden seien. Auch die seit langem gewünschte Einrichtung eines Bürgerbüros sei im jetzigen Umfeld nicht möglich.Für die Umgestaltung der Räume im Ex-Sparkassengebäude, die ebenerdig und behindertengerecht zu erreichen seien, habe man 175 000 Euro veranschlagt. Außerdem soll laut Falk im Rathaus der ursprüngliche Haupteingang an der Ostseite, der nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen wurde, wieder seine einstige Funktion erhalten. Ernst gemacht werde auch mit der Neugestaltung der öffentlichen Toiletten an der Rathausnordseite und der Einrichtung einer Behindertentoilette.Stadtratsfraktion-Chef Hans-Jürgen Schönberger wies darauf hin, dass Halbzeit in der laufenden Wahlperiode ist. Man habe viel geschaffen, dürfe sich darauf aber nicht ausruhen, sondern müsse den Blick bereits auf die Wahlen 2020 richten. In einer Klausur habe die Fraktion den Stadthaushalt, der ein Volumen von fast 25 Millionen Euro hat, intensiv beraten. Man sei bestrebt, die Kreditaufnahme unter drei Millionen Euro zu halten.Aufgrund der laufenden Großprojekte und der Übernahme des Fernwärmenetzes, die rund 1,8 Millionen Euro gekostet hat, sei vorerst eine Kreditaufnahme von 3,6 Millionen Euro vorgesehen. 2016 sei man ohne Kreditaufnahme ausgekommen. Zum 31. Dezember 2016 habe der Schuldenstand der Stadt 7,69 Millionen Euro betragen. Auf Antrag der CSU-Fraktion werde die Ausstattung der Kinderspielplätze verbessert. Der Spielplatz an der Schönbrunner Straße solle ein Klettergerüst erhalten. Danach sei der Spielplatz am Moosweiher an der Reihe. Dort müsste erst noch die Situation der Lindenbäume geklärt werden.Schließlich ehrten Ortsvorsitzender Franz Birner, Kreisvorsitzender Harald Schwartz und Bürgermeister Hermann Falk Lorenz Kummer für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Birner bezeichnete den Jubilar als langjährigen Wegbegleiter des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Franz Kummer. Lenz Kummer habe immer seine Stimme erhoben, wenn er mit Entscheidungen nicht einverstanden gewesen sei. Zum Dank gab es für ihn neben der Ehrenurkunde eine CD des Ehenfelder Kirchenchors.