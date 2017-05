Politik Hirschau

01.05.2017

(ads) "Wir sind viele! Wir sind eins!" lautete das Motto der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem Hirschauer Marktplatz. Bei strahlendem Sonnenschein und großem Publikumsinteresse behandelte DGB-Regionsgeschäftsführer Oberpfalz Christian Dietl als Redner die Themen Flüchtlinge, Arbeitswelt 4.0, Mindestlohn sowie Rente.

Ausländerfeindlichkeit war, ist und bleibt immer auch Arbeiterfeindlichkeit. Christian Dietl

Dietl blendete zurück auf wichtige Errungenschaften, die der DGB teilweise hart erkämpft habe: bezahlter Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung bei Krankheit, dynamisierte Rente, Mitbestimmung und Mindestlohn. "Das sind unsere Erfolge! Das sind euere Erfolg", betonte er.In den vergangenen zwei Jahren seien mehr als eine Millionen Menschen auf der Flucht zu uns gekommen. Das Thema Verfolgung sei gerade für die deutschen Gewerkschaften von besonderer Bedeutung, denn es erinnere an den Nationalsozialismus. "Verfolgte genießen Asylrecht; Schutzbedürftige brauchen eine Zuflucht - das gebietet der Anstand; das gebietet die Humanität; das gebietet unsere eigene Geschichte", sagte Dietl. Die Gewerkschaften brächten sich hier insbesondere bei der Integration in den Arbeitsmarkt ein. "Ausländerfeindlichkeit war, ist und bleibt immer auch Arbeiterfeindlichkeit", machte Dietl bewusst. Er versicherte, dass Integration gelingen könne, denn die Gewerkschaften hätten den integrativsten Ansatz überhaupt: "Jedes Mitglied ist bei uns gleichwertig. Wir sind viele! Und wir sind vielfältig!" Deutschland habe die Kompetenzen und die Ressourcen, die Lage zu meistern, und deshalb allen Grund, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen.Die Arbeitswelt 4.0 stelle die Gewerkschaften ebenfalls vor Herausforderungen. "Crowdworking" bezeichnete Dietl als üble Form der Werkvertragsvergabe. Die Gewerkschaften müssten versuchen, die Normen, die in der realen Arbeitswelt von heute gültig seien, auch in die neue digitale Welt zu übertragen und dort Regeln zu schaffen, damit die Menschen eine soziale Absicherung und eine gute Perspektive haben. Dietl forderte dahingehend eine umfassende Reform des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsrechts. Er verwies weiter auf die positiven Folgen der Einführung des Mindestlohns und machte klar, dass dieser den Betroffenen nutze, die Konjunktur und den Arbeitsmarkt stärke und mehr Geld in die öffentlichen Kassen bringe.Von den über 65-Jährigen in Bayern ist laut Dietl mehr als jeder Fünfte von Armut bedroht. Bei der Rente mit 63, der Erwerbsminderungsrente und dem Reha-Budget seien die Gewerkschaften einen Schritt weitergekommen, doch man habe hier noch viel vor sich. Die Zahlen seien alarmierend: In Bayern hätten über 166 000 Menschen über 65 einen Minijob, weil die Rente nicht reiche. Dietl forderte einen Stopp für den Sinkflug der Renten: "Wer sein Leben lang hart gearbeitet hat, muss von der Rente leben können."