Politik Hirschau

14.01.2017

2

0 14.01.2017

Die Stadt Hirschau wie auch der Landkreis sind auf einem guten Weg und können dem Jahr 2017 mit einer gesunden Portion Optimismus entgegensehen. Davon zeigten sich Bürgermeister Hermann Falk und Stefan Braun als Sprecher der CSU-Kreistagsfraktion beim 33. Dreikönigs-Frühschoppen des CSU-Ortsverbands im Josefshaus überzeugt.

Stefan Braun: Landkreis quasi schuldenfrei Mit einem Lob für die angenehme Zusammenarbeit im Kreistag begann Fraktions-Chef Stefan Braun seine Ausführungen über die Kreispolitik. Mit einem Volumen von 123,3 Millionen Euro habe der Kreisetat 2016 eine Rekordhöhe erreicht.



Zurückzuführen sei dies auch auf die Kosten durch die Flüchtlinge. Im Sozial-, Ausländer- und Kreisjugendamt habe man 13,6 neue Stellen schaffen müssen. Das habe 2016 zusätzliche Personalkosten von 630 000 Euro verursacht, die dem Landkreis nicht erstattet werden. Im Falle einer Anerkennung erhalten Flüchtlinge Hartz IV-Leistungen: Die prognostizierten zusätzlichen Bedarfsgemeinschaften würden einen Anstieg um 880 000 Euro bedeuten. "In Summe beträgt die Mehrbelastung des Landkreishaushalts 1,5 Millionen Euro - Tendenz steigend", stellte Braun fest. Aktuell lebten im Landkreis zwischen 900 bis 1000 Asylbewerber und Flüchtlinge. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge liege zwischen 60 und 80 Personen.



Der Haushalt ist laut Braun umlagefinanziert. Die 27 Landkreisgemeinden hätten 2016 insgesamt 40,8 Mio. Euro an Kreisumlage gezahlt. 6,5 Prozent des Gesamtaufkommens, also 2,7 Millionen Euro, seien auf die Stadt Hirschau entfallen. 12,4 Millionen Euro habe man für Investitionen ausgegeben. Das Hauptaugenmerk habe wie zuletzt vor allem den Bildungseinrichtungen und Kreisstraßen gegolten. Hirschau sei mit insgesamt fünf Kreisstraßen gesegnet. 2015 sei die Fahrbahn der AS 18 im Bereich des Friedhofs auf rund 380 Meter Länge ausgebaut worden. Außerdem sei die Kreuzung AS 18/Kohlberger Straße/Hauptstraße neu gestaltet und verkehrssicherer gemacht worden. Der Anteil des Landkreises an der 1,9 Millionen Euro teuren Baumaßnahme habe rund 1,4 Millionen Euro betragen.



Im Zentrum der CSU-Aktivitäten sei der Abbau der Schulden gestanden. Hätten diese 2003 noch 30,04 Millionen Euro betragen, seien es 2016 nur mehr 5,8 Millionen gewesen. Bei einem Rücklagenstand von neun Millionen Euro sei der Landkreis eigentlich schuldenfrei.

Nach der schwungvollen Begrüßung durch den Musikzug rief Ortsvorsitzende Birgit Birner dazu auf, sich durch die Terroranschläge nicht einschüchtern zu lassen. Man habe die Pflicht, den Familien und Kindern das Gefühl und die Gewissheit zu geben, hierzulande sicher zu sein. Bayern stehe so gut da wie noch nie. Man zahle mehr als sechs Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich ein. Jeden dritten Euro gebe der Freistaat für Bildung und Wissenschaft aus, jeder vierte gehe an die Kommunen. Wie später Bürgermeister Falk dankte sie allen, die in Vereinen, Hilfsdiensten und Kirchengemeinden ehrenamtlich tätig sind. Sie trügen erheblich dazu bei, dass Hirschau stetig vorankomme.In Hirschau sei in den vergangenen Jahren viel geschehen, betonte Bürgermeister Falk. Er richtete den Blick nach vorn. Die Altstadtsanierung sei bis auf den Bau des Stadtbrunnens und die Aufstellung des mobilen Grüns abgeschlossen. Der Durchgang von der Josefstraße zur Altstadt sei planerisch fertig und solle 2017 umgesetzt werden. Man müsse an der Barrierefreiheit weiterarbeiten und heuer einen behindertengerechten Eingang ins Rathaus und eine Behindertentoilette bauen.Notwendig ist laut Falk die Ertüchtigung einiger maroder Straßen. Im Friedhof sollen die Wege weiter gepflastert werden. Fortsetzen will man auch die Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik, ebenso den Breitbandausbau. Weitgehend abschließen könne man die Großbaumaßnahme in Krickelsdorf, sagte der Bürgermeister. Im Kernwegenetzverfahren sei 2016 der Weg am Rotbühl fertiggestellt worden, 2017 beginne die Planungsphase für die Verbindung Burgstall nach Gebenbach. Mit der Sanierung der denkmalgeschützten Kapelle in Steiningloh werde begonnen.Falk äußerte die Hoffnung, 2017 die letzten Schritte zur Baureife für den neuen Edeka-Markt hinzubekommen. Um mittelständische Betriebe ansiedeln zu können, werde das neue Gewerbegebiet Am Bachranken erschlossen. In die Wege leiten will die Stadt die Planung für ein neues Baugebiet, nachdem das Areal an der Sonnenstraße hervorragend angenommen wird. Mit Dankesworten an Klaus und Gertrud Conrad kündigte der Bürgermeister für das Frühjahr den Baubeginn für das betreute Wohnen mit Tagespflege an. Mit der Generalsanierung der Schule stehe der Stadt ein sehr großes Projekt ins Haus.