Politik Hirschau

12.04.2017

12.04.2017

Beim 71 Mitglieder starken Hirschauer Ortsverband der Frauen-Union setzt man auf Kontinuität. Bei der Hauptversammlung wurden Stadträtin Bärbel Birner und ihre Stellvertreterinnen Rita Beck, Brigitte Gnan und Doris Weigl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Soziales Engagement

Für Männer offen

Vorstand Vorsitzende: Bärbel Birner Stellvertreterinnen: Rita Beck, Brigitte Gnan und Doris Weigl



Schriftführerin: Birgit Birner



Schatzmeisterin: Gisela König



Beisitzerinnen: Anna Maria Brandl, Lisbeth Gevatter, Marianne Lobenhofer, Gisela Luber und Roswitha Schönberger



Kassenprüferinnen: Gertraud Kustner und Erika Leitsoni



Delegierte zur Kreisversammlung: Kerstin Ackermann, Rita Beck, Birgit Birner, Anna Maria Brandl, Brigitte Gnan, Maria Knietsch, Roswitha Schönberger und Doris Weigl (u)

(u) "Erfolgreiche Politik braucht nicht nur männliches, sondern genauso weibliches Engagement", sagte Birner bei der Sitzung im Schloss-Keller. In ihrem Rückblick auf 2016 sprach sie von einem ausgewogenen Mix an Veranstaltungen. Sie erinnerte an soziale Aktionen wie den zweitägigen FU-Herbst-Flohmarkt. Beim Jura-Gartenfest war man genauso im Einsatz wie beim Sommerfest im Seniorenheim St. Barbara. Den CSU-Ortsverband unterstützte man bei Preisschafkopf, Seniorenfahrt und Weihnachtsmarkt. Geselligkeit wurde beim Tratsch im Café Zuckersüß oder beim Volkswandertag gepflegt. Kommunalpolitisch ist man immer im Bild, weil man mit Birgit Birner, Kerstin Ackermann und Bärbel Birner drei Mitglieder der CSU-Stadtratsfraktion stellt.Schönberger würdigte das von innerer Überzeugung getragene soziale Engagement von Bärbel Birner und ihrem FU-Team. Als nächstes großes soziales Projekt in der Stadt erachtete er den Bau der zweiten Anlage für betreutes Wohnen. Möglich gemacht habe es Klaus Conrad mit einer 1,5-Millionen-Euro-Spende. Das 2013 eröffnete Haus Conrad sei ein Erfolgsmodell, das jetzt fortgesetzt werden könne. Es gebe schon viele Anfragen. Im neuen Gebäudekomplex entstehe zusätzlich eine vom BRK betriebene Tagespflegeeinrichtung. Die Nachbarschaft samt baulicher Verbindung mit dem Seniorenheim erweise sich als Glücksfall.Schon jetzt sollte sich der Stadtrat Gedanken machen, wie man die Sanierung der Postgasse gestalten will, an die der Neubau angrenzt. Dieser müsse fußläufig und mit Gehhilfen gut zu erreichen sein. "Davon ist die holprige Postgasse meilenweit entfernt. Sie sei die einzige Innenstadtstraße, in der es noch das ursprüngliche Kopfsteinpflaster gibt", stellte Schönberger fest. Auch für die Anlieger müsste die Straßensanierung eine Verbesserung bringen. Denken müsse man an die Schaffung weiterer Parkplätze im Bereich Stadtmauerngasse und Torgartenweg.Stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Barbara Gerl sparte nicht mit Lob für die Arbeit des Hirschauer Ortsverbands. Es sei wichtig, Frauen für das politische und gesellschaftliche Engagement zu gewinnen. Lohngleichheit für Frauen und Männer und die Mütterrente seien zentrale Forderungen der FU. Mit dem Hinweis, dass seit neuestem Männer Fördermitglied bei der FU werden könnten, überreichte sie an Fraktions-Chef Schönberger einen Aufnahmeantrag. Abschließend lud sie für Samstag, 22. April, um 19 Uhr zur Podiumsdiskussion ins Josefshaus ein, Thema: "Die Türkei auf Abwegen: Menschenrechte und die deutsch-türkischen Beziehungen unter Erdogan".