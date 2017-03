Politik Hirschau

Der Frühling steht in den Startlöchern und damit beginnt auch wieder die Zeit der Bauprojekte. So ist es kein Wunder, dass die Sitzung des Hirschauer Stadtrats ganz in diesem Zeichen stand. Wie schon mehrmals war vor allem der Bebauungsplan an der Bundesstraße 14 großes Thema.

Anlieferungsweg verlegt

Entschleunigende Wirkung

Ämter werden ausgelagert Weiteres großes Thema in der Sitzung des Hirschauer Stadtrats waren der Umbau des Rathauses und die Auslagerung diverser Ämter in das ehemalige Sparkassengebäude. Beim Rathaus stand vor allem die Öffnung des ehemaligen Zugangs an der Ostseite zur Diskussion. Dieser war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgegeben worden. Architekt Wolfgang Brummer stellte verschiedene Konzepte vor.



Zentraler Punkt hierbei waren die Möglichkeiten, eine permanente Zugluft - das war ein Grund für die Schließung des Tores - zu vermeiden, etwa durch einen transparenten Windfang. "Davon ist sicher das Landesamt für Denkmalpflege nicht begeistert", stellte Wolfgang Brummer fest, "aber irgendeine Lösung werden wir finden müssen."



Vorerst wurden aber noch keine exakten Beschlüsse gefasst, ebenso wenig wie für die Neugestaltung der öffentlichen Toiletten an der Außenseite des Rathauses. Zunächst wurde nur die Planungs- und Kostenfreigabe erteilt.



Ähnliches galt für das Vorhaben, das Personal-, Standes- und Ordnungsamt in das ehemalige n Sparkassengebäude an der Hauptstraße zu verlagern. Grund ist die immer weniger zufriedenstellende Arbeitssituation in den bisherigen Büros. Die Verkabelung sei chaotisch, so die Sicht der dort Arbeitenden. Zudem waren Anfang Januar erhebliche Probleme bei der Heizung aufgetreten, die nur provisorisch gelöst werden konnten. Auch die Einrichtung eines Bürgerbüros, wie seit langem gewünscht, ist im bisherigen Umfeld nicht möglich.



Das städtische Bauamt hatte einen Planungsvorschlag für die Umgestaltung des Sparkassengebäudes entworfen, der ebenerdig und behindertengerecht eine modernere Verwaltung möglich machen soll und durchaus den Beifall der meisten Mitglieder des Kommunalparlaments fand. So wurde die Verlegung der entsprechenden Ämter und die Bereitstellung von veranschlagten 175 000 Euro im Etat für den Umbau des Gebäudes bei einer Gegenstimme genehmigt. (waj)

Um das Vorhaben kurz in Erinnerung zu rufen: Im Bereich der ehemaligen Norma soll ein neuer Supermarkt mit angegliederter Drogerie angesiedelt werden. Das macht auch ein neues Park- und Zufahrtskonzept nötig.Landschaftsarchitekt Siegfried Lösch erläuterte bei der Sitzung, wie auf die Eingaben reagiert wurde, die auf die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans im vergangenen Juni hin erfolgten. Unter anderem war der Entwurf hinsichtlich der Anlieferungswege überarbeitet worden: Die Zufahrt wurde von der Vorder- an die Rückseite des künftigen Marktes verlegt, um auch eine Wendemöglichkeit für die Lkw zu schaffen. So könnte man laut Architekt vermeiden, dass die einfahrenden Lastwagen zu einem Verkehrshindernis werden und zu lange die B 14 blockieren. Des Weiteren entschied der Stadtrat in Abstimmung mit dem Straßenbauamt, dass auf eine Busbucht vor dem Supermarkt verzichtet werden kann. Eine Bushaltemöglichkeit an der B 14 sei genug, so die Ansicht der zuständigen Sachbearbeiter. In der SPD-Fraktion - noch nie ein Freund der Baupläne - regte sich deutlicher Unmut über die Erläuterungen des Architekten. "Eine normale Bushaltestelle und eine Lkw-Zufahrt ohne eigene Rechtsabbiegespur - das macht hier keinerlei Sinn", sagte Rudolf Wild. Und weiter: "Wer etwas anderes behauptet hat von Verkehrsrecht keine Ahnung." Er war ebenso wie seine Fraktionsmitglieder der Ansicht, dass die aktuelle Regelung mehrmals täglich zu einem enormen Rückstau auf der Bundesstraße führen wird.Eine Tatsache, die nicht alle Stadtratsmitglieder als negativ empfanden: "So wird wenigstens der Verkehr phasenweise entschleunigt", war etwa die Haltung von Tobias Meindl (FW). Die CSU-Fraktion, die ein großer Verfechter der neuen Bushaltestelle ist, teilte diese Sichtweise. "Die Haltestellen bei Netto und Rewe werden sehr regelmäßig genutzt", erläuterte etwa Peter Leitsoni (CSU). Ähnlich werde es sicher auch beim neuen Supermarkt laufen.Die ablehnende Haltung der SPD gegenüber den Bauplänen beschränkt sich aber nicht nur auf die neuen Zufahrtswege. Zweiter Bürgermeister Josef Birner brachte seine Ansicht auf den Punkt: "Die jetzige Planung hat mit dem ursprünglichen Vorhaben von 2013 nichts mehr zu tun. Man hat stattdessen alles so umgestaltet, wie der Supermarkt-Konzern es wünscht, egal, ob es für die Stadt gut ist oder nicht." Der neue Markt werde mit Sicherheit auch den ansässigen Einzelhändlern in der Innenstadt schaden, "und deshalb werden wir ihn als SPD-Fraktion weiter ablehnen". Dennoch reichte es aber zum Mehrheitsbeschluss, um die Pläne abzusegnen.