Politik Hirschau

11.05.2017

29

0 11.05.201729

Eingeschränkte Pressefreiheit, inhaftierte Professoren, Lehrer und Staatsbedienstete und nicht zuletzt das Referendum über die Änderung der Staatsform hin zu einem starken Präsidialsystem. Wohin führt der Weg der Türkei? Die JU versuchte sich an einer Antwort.

Nirgendwo richtig daheim

Doppelpass gescheitert

Toleranz gegenüber Intoleranz führt nicht zu mehr Toleranz. Ozan Iyibas, Leiter des CSU-Arbeitskreises Migration und Integration zum Vorgehen gegen die Türkei

Amberg-Sulzbach. (ssi) Gemeinsam mit der Frauen Union (FU) und dem Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik der CSU (ASP) ging die Junge Union dieses sehr schwierige Thema in einer Podiumsdiskussion im Hirschauer Josefshaus an. Moderiert von JU-Kreisvorsitzendem Michael Mertel diskutierten Experten die Situation der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen Einfluss auf die deutsch-türkischen Beziehungen.Mit Ozan Iyibas, dem Leiter des neuen CSU-Arbeitskreises Migration und Integration, stand ein Gesprächspartner zur Verfügung, dem die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und der Türkei aus seiner eigenen Familie bekannt sind - der sich aber zur deutschen Kultur und dem hiesigen Werteverständnis bekennt. Man müsse in die Familien hineinwirken, um klarzumachen, welche Werte hierzulande gelebt werden, so Iyibas. Durch Rot-Rot-Grün werde nur ein Mulitkulti gefördert, dem er eine klare Absage erteile. Viele Türken würden sich weder hierzulande, noch in der Türkei heimisch fühlen. "In Deutschland sind sie Ausländer, in der Türkei Deutschländer", bringt Iyibas die Denkweise dieser Menschen auf den Punkt. Erdogan versuche, genau diese Gesellschaftsgruppe für sich zu vereinnahmen.Michaela Koller, die als Referentin für Religionsfreiheit für die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte tätig ist und sich seit Ende der 90er Jahre mit der Türkei beschäftigt, sagte, dass man Islamlehrer an deutschen Schulen integrieren müsse, um gegen Hassprediger vorzugehen. Auch das Thema Flüchtlinge kam nicht zu kurz. Koller stellte diesbezüglich fest, dass es am besten sei, "Flüchtlinge heimatnah zu unterstützen". Serzan Celik, Sprecher der kurdischen Gemeinde Deutschland, hat sich selbst ein Bild von der Situation geflüchteter Menschen in der Türkei gemacht: "Vielen dort geht es sehr schlecht.Frauen sind zur Prostitution gezwungen, um Geld für das Nötigste zu erhalten. Akademiker werden an der Ausreise gehindert."Auch die Situation der Kurden, der größten ethnischen Minderheit im Land, sei in der Türkei nahezu aussichtslos, erklärte Celik. "Wenn Kurden in der Türkei offen ihre Positionen vertreten, dann können sie fast nur noch zwischen dem Tod oder dem Gefängnis wählen." Zum Thema Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und den Türken forderte Ozan Iyibas "Alternativen zu diesem Teufelspakt"."Toleranz gegenüber Intoleranz führt nicht zu mehr Toleranz", damit fordert Iyibas eine härtere Gangart gegenüber allen Feinden der Demokratie. Gegen diese müsse die Politik vorgehen. Erdogan wolle keine Partner, er wolle seine Vorstellungen durchsetzen, die Demokratie sei nur Mittel zum Zweck. Zudem sollte die Türkei härter angepackt werden. Man müsse die Türken als Partner behalten, es sich aber überlegen, welchen Kurs man ihnen gegenüber fährt. Serzan Celik verwies darauf, dass in der Türkei, anders wie bei uns, Politik oft mit Gefühlen wie Ehre und Stolz verbunden werde. "Erdogan macht sich den ideologisierten Islam zu Nutze", so Celik."63,1 Prozent Zustimmung der deutschen Türken für Erdogans Präsidialsystem sind ein äußerst negatives Signal. Wähler, die hier den Rechtsstaat genießen, bestimmen über das Schicksal eines Landes, das sie selbst oft nur noch aus dem Urlaub kennen", so Michael Mertel. "Deshalb ist Modell der doppelten Staatsbürgerschaft gescheitert. Es wirkt zunehmend als Integrationshemmnis", so Mertel. Auch die Experten sind sich einig, dass der Doppelpass ein Auslaufmodell ist.