Politik Hirschau

09.04.2017

9

0 09.04.2017

Stadtrat Josef Luber steht weitere zwei Jahre an der Spitze des Ortsverbands Massenricht der CSU. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er zum zwölften Mal einstimmig im Amt bestätigt. Er bekleidet diesen Posten seit 1995 und ist damit einer der dienstältesten Ortsvorsitzenden im CSU-Kreisverband.

Vorstand Vorsitzender: Josef Luber Stellvertreter: Hubert Fick und Dieter Kohl



Schatzmeister: Michael Fellner



Schriftführer: Florian Wisneth



Beisitzer: Gisela Luber, Herbert Rauch, Martin Rumpler und Hermann Schiffl



Kassenprüfer: Wilhelm Fick und Josef Wisneth



Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Hubert Fick, Dieter Kohl und Josef Luber (u)

Massenricht. (u) Im Mittelpunkt der Versammlung im Feuerwehrhaus der stand der kommunale Bereich. Josef Luber ließ aber auch die Bundespolitik nicht außen vor. Er übte Kritik an Martin Schulz, "der wie einst Oskar Lafontaine mit vagen Umverteilungsparolen Stimmung macht und vor einer rot-rot-grünen Koalition nicht zurückschreckt". Wenn Schulz beklage, dass es in Deutschland nicht gerecht zugehe, müsse man ihn daran erinnern, dass die SPD seit Jahren die Bundesministerien für Soziales, für Wohnungsbau, für Rente, für Familien und Frauen führe, also die für die Gerechtigkeit zuständigen Schlüsselressorts.Kein Verständnis habe er, so Luber, für die Blockadehaltung der SPD-Stadtratsfraktion in Sachen Bebauungsplan An der B 14. Insbesondere Stadtrat Wild habe sich mit unsachlichen Attacken gegen den planenden Landschaftsarchitekten Siegfried Lösch unrühmlich hervorgetan.Bürgermeister Hermann Falk äußerte die Hoffnung, dass dieses Bebauungsplanverfahren bald abgeschlossen und der neue Supermarkt gebaut werden könne. Geduld müsse man noch haben mit dem Wasserleitungs- und Kanalbau in Ober- und Untersteinbach. Damit könne wohl erst 2019 begonnen werden. In Krickelsdorf seien die Baumaßnahmen bereits wieder angelaufen. Das Großprojekt solle heuer fertiggestellt werden. Als "hervorragende Einrichtung, die dank der großherzigen Spenden von Klaus Conrad realisiert werden konnte", bezeichnete Falk das betreute Wohnen in Hirschau. Die acht Einheiten des 2013 eröffneten Hauses Conrad seien alle belegt. Im neuen Gebäude werde eine Tagespflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen entstehen, die vom BRK betrieben werde.Laut Fraktionsvorsitzendem Hans-Jürgen Schönberger macht die CSU nicht nur auf kommunaler Ebene gute, sachliche und bürgerorientierte Politik. Bayern stehe im Vergleich mit den anderen Bundesländern hervorragend da. Dies gelte es den Bürgern zu vermitteln, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Im Hinblick auf die Landtagswahlen hielt er die Diskussion über eine Änderung des Auszählungsverfahrens für überflüssig. Mit Bürgermeister Falk war er der Meinung, dass die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes Am Bachranken für die künftige Entwicklung Hirschaus notwendig sei, auch wenn es einen hohen Finanzaufwand erfordere. Nicht zuletzt mit Blick auf den Neubau "Betreutes Wohnen" plädierte er dafür, schon jetzt in die Planungsphase für den Ausbau der Postgasse einzusteigen. Dabei sei darauf zu achten, dass das Gebäude fußläufig und mit Gehhilfen gut erreichbar sei. Für die Anlieger müsse sich eine wesentliche Verbesserung der Straßenverhältnisse ergeben. Gedacht werden müsse auch an eine Verbesserung der Parkplatzsituation an der Südseite der Stadt im Bereich der Stadtmauerngasse und des Torgartenwegs.Als richtige Entscheidung erachtete er die Übernahme der Fernwärmeversorgung Kricklhof/Fernwärme Nord durch die Stadt. In einem Insolvenzverfahren durch die AOVE wäre die Bürgschaft der Stadt gezogen worden und man wäre mit leeren Händen dagestanden. Zurzeit erstelle ein Ingenieurbüro ein Konzept zur Optimierung des Netzes als auch der Effizienzsteigerung der Biogesamtanlage Nord.