Politik Hirschau

23.04.2017

30

0 23.04.201730

Der Haushalt in Zahlen Die Weiterführung bereits laufender Projekte schlägt im Haushalt 2017 genauso deutlich zu Buche, wie die Übernahme des Fernwärmenetzes Hirschau Süd und Nord. Daneben liegt das finanzielle Augenmerk auf der Erschließung des Gewerbegebietes Am Bachranken und der Tilgung laufender Kredite.



Der Vermögenshaushalt beläuft sich bei den Ausgaben auf 9 415 740 Euro. Schwerpunkte sind laut Bürgermeister Hermann Falk der Weiterbau und die Vollendung der Abwasserbeseitigung, der Wasserversorgung sowie der Straßenausbau in Krickelsdorf. Die Erschließung des Gewerbegebiets Am Bachranken ist mit etwa einer Million Euro angesetzt, die Übernahme des Fernwärmenetzes mit 1,8 Millionen Euro. Für die Kredittilgung wurden 917 200 Euro kalkuliert. So sah es die Stadt in ihren Haushaltsberatungen als unumgänglich für heuer an, eine Kreditaufnahme von 3,6 Millionen Euro einzuplanen, was die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1712,63 Euro erhöht.



Der Verwaltungsetat schließt mit 15 375 980 Euro ab. Der wichtigste Einnahme-Posten ist die Gewerbesteuer, die mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt wird. Bei der Einkommensteuer werden 2,8 Millionen Euro angesetzt, bei der Umsatzsteuer knapp sieben Millionen. Bei den Ausgaben schlucken die Personalkosten mit 4,1 Millionen Euro den größten Anteil. Die Gewerbesteuerumlage wird mit rund 755 000 Euro zu Buche schlagen, an Kreisumlage werden rund 3,3 Millionen Euro gezahlt - dieser Posten erhöht sich damit im Vergleich zu 2016 um 628 000 Euro. (waj)

Mit großen Zahlen wurde bei der Sitzung des Hirschauer Stadtrats jongliert: Die Abstimmung über den Haushalt für 2017 stand auf dem Programm. Schnell wurde dabei klar: Ohne einen neuen Kredit wird es nicht gehen.

Der aktuelle Haushaltsplan ist, wie auch im Vorjahr, kein Wunschhaushalt. SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Birner

Man könnte die Gewerbesteuer in Schritten wieder auf das Niveau von 2012 absenken. Günther Schuster, Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion

Hirschau. (waj) Der Vorsitzende der CSU-Fraktion, Dr. Hans-Jürgen Schönberger, verglich die Haushaltszahlen in seiner Stellungnahme mit denen von 2016: "Wir liegen damit knapp zwei Millionen Euro über dem letztjährigen Haushalt." Schönberger verteidigte die Kreditaufnahme, die unter anderem in die Übernahme des Fernwärmenetzes fließen soll. Dies sei nach wie vor ein richtiger und wichtiger Schritt, da ansonsten die Bürgschaft der Stadt von 1,2 Millionen Euro aufgrund von Liquiditätsproblemen der AOVE Bioenergie in die Insolvenz geflossen wäre.Dem stimmte grundsätzlich auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Josef Birner, zu. Dennoch hielt er fest: "Der aktuelle Haushaltsplan ist, wie auch im Vorjahr, kein Wunschhaushalt." Vor allem die Pro-Kopf-Verschuldung drücke die SPD-Fraktion. "Als man vor zehn Jahren bei knapp 1600 Euro pro Einwohner lag, hat es geheißen, das Ende der Fahnenstange sei erreicht. Jetzt soll die Fahnenstange anscheinend verlängert werden." Doch auch die SPD sah die erwähnten Schritte als unumgänglich an. Einsparmöglichkeiten machte Birner dennoch aus. So müsse der Ausbau des Kernwegenetzes nicht umgesetzt werden. Und: "Auch der Brunnen auf dem Marktplatz muss keine Nobel-Variante werden." Letztlich stimmte aber auch die SPD zu.Dasselbe galt für die Freien Wähler - in der Hoffnung, so Fraktionsvorsitzender Günter Schuster, "dass auf die Kreditaufnahme von 3,6 Millionen Euro teilweise verzichtet werden kann". Doch auch die FW-Fraktion sah durchaus noch Spielraum für Veränderungen, die das Wohnen und Arbeiten in Hirschau attraktiver machen könnten: "Auch wenn es manche nicht mehr hören können: Man könnte die Gewerbesteuer in Schritten wieder auf das Niveau von 2012 absenken." Die Erhöhung vor fünf Jahre habe nicht viel gebracht. Die Stadt hat laut Schuster das Niveau von 2012 nie wieder erreicht. Die Berechnung für 2017 lasse den Schluss zu, dass es " wieder bergab geht, trotz bester konjunktureller Lage".