Sport Hirschau

20.01.2017

20.01.2017

Das Turnier ist schon fester Bestandteil des Hirschauer Winterprogramms und lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mannschaften in den Kaolinpott. Am kommenden Wochenende jährt sich der Hirschauer Budenzauber der Jugendabteilung des TuS/WE nun bereits zum 17. Mal. Das Team um Jugendleiterin Hildegard Gebhardt freut sich auf interessante und spannende Turniere. 34 Mannschaften kommen. Rund 350 Kids werden am Samstag und Sonntag dem Ball hinterherjagen. Die Hirschauer Bevölkerung und natürlich auch alle Fußballfreunde sind in der Schulturnhalle herzlich willkommen.

Am Samstag, 21. Januar, starten um 9 Uhr die D-Junioren. Es spielen die JFG Mittlere Vils, FC Edelsfeld, JFG Haidenaabtal, SG Kohlberg/Ehenfeld, SVL Trasslberg, SG Hirschau/Schnaittenbach. Um 13.30 Uhr spielen bei den C-Junioren die Mannschaften JFG Haidenaabtal, VfB Rothenstadt, SV Etzenricht, SpVgg Pfreimd, SpVgg SV Weiden, SC Ettmannsdorf, SG Hirschau/Schnaittenbach I und II. Am Sonntag, 22. Januar, spielen um 9 Uhr die E-Junioren. Es treten an ASC Boxdorf, TuS Schnaittenbach, DJK Ehenfeld, FV Vilseck I und II und TuS/WE Hirschau. Um 12.30 Uhr spielen die G-Junioren. Teilnehmende Mannschaften sind die DJK Steinberg, SV Raigering, VfB Mantel, FC Edelsfeld, FV Vilseck, TuS/WE Hirschau. Am Nachmittag sind die F-Junioren dran. Um 15.15 Uhr treten der FC Edelsfeld, SVL Trasslberg, SpVgg SV Weiden, DJK Ehenfeld, FC Freihung, TuS Schnaittenbach, ASC Boxdorf, TuS/WE Hirschau gegeneinander an.