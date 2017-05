Sport Hirschau

04.05.2017

04.05.2017

Am kommenden Wochenende finden im Sportpark Hirschau erstmals die Bayerischen Meisterschaften der Seniorinnen A, B und C statt. Bereits um 8 Uhr am Samstag, 6. Mai, starten die Seniorinnen C (70 Jahre und älter) in den Wettbewerb. Insgesamt haben sich 16 Spielerinnen für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert. Der Bezirk Schwaben stellt mit vier Starterinnen das größte Kontingent. Für die Oberpfalz gehen die Bezirksmeisterin Ingeborg Pronold vom SWC 1946 Regensburg und Vizemeisterin Barbara Koczy von Germania Regensburg an den Start. Die acht Besten qualifizieren sich für den Endlauf am Sonntag, 7. Mai, zwischen 9.30 Uhr und 12.50 Uhr.

Um 11.20 Uhr am Samstag greifen dann die B-Seniorinnen (60 - 69 Jahre) in den Wettbewerb ein. Insgesamt konnten sich 24 Teilnehmerinnen für die Meisterschaft qualifizieren. Auch hier stellt der Bezirk Schwaben mit sechs Starterinnen gefolgt von Mittelfranken mit fünf Teilnehmerinnen das größte Kontingent.Um 12.25 Uhr geht Bernadette Pfeiffer vom ASV Fronberg und um 13.35 Uhr Elfriede Koller vom SWC Regensburg für die Oberpfalz an den Start. Die besten zwölf Teilnehmerinnen qualifizieren sich für den Endlauf am Sonntag zwischen 10.35 Uhr und 13.55 Uhr.Am Samstag um 15.50 Uhr beginnt der Vorlauf für die A-Seniorinnen (50 - 59 Jahre) mit je fünf Starterinnen aus Schwaben und Mittelfranken. Für die Oberpfalz konnten sich hier drei Sportlerinnen qualifizieren. Im zweiten Durchgang um 16.55 Uhr startet die Nummer drei der Bezirksmeisterschaften, Irmgard Zapf, für den ASV Fronberg. Die Vizemeisterin Martina Rauch vom SC Luhe-Wildenau startet in Durchgang drei um 18.05 Uhr. Die Bezirksmeisterin Sabine Langer vom BSC Regensburg kegelt im letzten Durchgang des Tages um 19.10 Uhr. Auch hier qualifizieren sich 24 Teilnehmerinnen für den Endlauf, der zwischen 11.40 Uhr und 15 Uhr am Sonntag ausgetragen wird.Insgesamt können sich acht Starterinnen (drei Seniorinnen A, zwei Seniorinnen B, zwei Seniorinnen C) für die Deutschen Meisterschaften, die vom 23. bis 25. Juni in Öhringen stattfinden, qualifizieren. Bereits qualifiziert ist die Titelverteidigerin Frieda Mück.