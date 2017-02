Sport Hirschau

02.02.2017

Die Vorbereitungen für die bayerische Meisterschaft im Skilanglauf sind abgeschlossen, die Sportler sind gemeldet. Die Organisatoren erwarten die Wettkämpfe. Sie haben schon Favoriten.

Skilanglauf Bayerische Meisterschaft



am Rotbühl bei Hirschau



Samstag, 4. Februar



9.30 Uhr - Einzelstart Skicross mit Technikparcours, von Schüler 12 bis Damen/Herren



Sonntag, 5. Februar



9.30 Uhr - Staffeln und Teamsprint von Schüler 12 bis Damen/Herren

Die Voraussetzungen am Sender sind sehr gut, wir hoffen auf Hirschauer Läufer auf dem Podest. Regina Lingl

352 Teilnehmer aus fünf Regionen starten am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Februar, bei der bayerischen Langlaufmeisterschaft am Rotbühl-Sender in Hirschau. 230 Sportler laufen bei den Schülern in der Altersklasse U12 bis U15 und 122 in der Jugend, bei Damen und Herren. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt laut Regina Lingl vom SC Monte Kaolino bei den Junioren und der Jugend: "Es starten nur etwa 25 Teilnehmer im Damen- und Herrenbereich."Organisationsleiter Thomas Heckmann vom SCMK ist begeistert von der hohen Zahl der jungen Sportler. "Das wird ein großes Event. Die Läufer haben ihre Betreuer, Trainer und Begleitungen dabei. Wir rechnen mit 500 Personen, die am Wochenende in der Oberpfalz unterkommen." Die Sportler kommen aus fünf Regionen: Franken, Oberpfalz und Bayerwald, Inngau und Chiemgau, München und Oberland sowie Allgäu.Das stärkste Team stellt der Hirschauer Skiclub mit 27 Startern. Aus der Oberpfalz sind insgesamt 37 Sportler aus den Vereinen in Hirschau, Flossenbürg, Großberg und Furth im Wald gemeldet. "Die Voraussetzungen am Sender sind sehr gut, wir hoffen auf Hirschauer Läufer auf dem Podest", sagte Lingl. Favoriten stellt der SCMK genügend: Jakob Lauerer, Moritz Bauroth und Eva Grabinger sind in der Jugend Titelanwärter und Jonas Mendel, Franka Grabinger, Ella Paul und Miriam Reisnecker bei den Schülern. "Die Sportler waren bei den letzten Wettkämpfen sehr erfolgreich. Und der Parcour ist ähnlich wie bei vorherigen Rennen", sagte Heckmann."Die Strecke ist vor allem durch ihre Technikelemente schwierig. Und es gibt keine langen Abfahrten, auf denen Zeit zum Erholen wäre. Auf den Abfahrten sind Bergab-Slalom, Kurven und Sprungschanzen zu bewältigen", sagte Regina Lingl. Nach den Einzelstarts am Samstag legen die Trainer die Staffel-Teams für Sonntag fest. "Das passiert nach Regionen und abhängig von den Ergebnissen am Samstag", sagte Lingl. Die Schüler bis U15 treten in Staffeln mit drei Läufern an, die im Wechsel jeweils zwei Mal einen Kilometer auf die Bahn gehen. Die Jugend, Damen und Herren laufen zu zweit, jeweils zwei Mal einen Kilometer.Die Siegerehrungen sind am Samstag um 19 Uhr am Fuß des Monte Kaolino und am Sonntag nach dem Wettkampf um ungefähr 13 Uhr im Stadion. Zuschauer können entlang der Straße zwischen Weiher und Hainstetten parallel zum Stadion den Wettkampf verfolgen.