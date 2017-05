Sport Hirschau

10.05.2017

3

0 10.05.2017

Emmy Noe ist 90 Jahre alt, noch richtig fit - und eine der besten Keglerinnen Bayerns, wie sie bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften in Hirschau bewies. In der Kategorie C (über 70 Jahre) qualifizierte sich die 90-Jährige vom SKC Penzberg als eine von acht Teilnehmerinnen für den Finaldurchgang. Insgesamt waren 16 Keglerinnen dabei. Am Ende belegte die fast 91-Jährige einen beachtlichen sechsten Platz.

Die Kategorie gewonnen hat Frida Mück vom SKV Meitingen, bereits zum dritten Mal in Folge. Mit einem neuen bayerischen Rekord von 1090 Kegel wurde sie erneut bayerische Meisterin. Den Vizetitel sicherte sich Monika Hartmann vom KV München mit einem Gesamtergebnis von 1057 Kegel. Bronze ging an Gretchen Ehrenstrasser vom SKV Ingolstadt. Die bayerischen Farben auf der deutschen Meisterschaft der Seniorinnen C vertritt neben Gretchen Ehrenstrasser auch die Fünftplatzierte Ursula Weißenberger, da die anderen vor ihr platzierten Spielerinnen mit der Lochkugel spielen und somit auf der deutschen Meisterschaft nicht startberechtigt sind.Titelverteidigerin Frida Mück ist sowieso dabei.Bei den Seniorinnen B (60 bis 69 Jahre) kämpften 24 Starterinnen um den Titel. Gitta Heym vom VES Erlangen holte ihn sich schließlich. An beiden Tage lieferte die neue bayerische Meisterin ein starke Leistung ab: Mit zweimaligem Tagesbestwert von 570 und 572 Kegeln gewann sie klar. Silber sicherte sich dank eines starken Finaldurchgangs (565) Marille Meisinger vom TSV Rain mit einem Endergebnis von 1093 Kegel. Dritte wurde Martha Kinzel vom KV Passaul.Ebenfalls 24 Teilnehmerinnen waren bei den Seniorinnen A (50 bis 59 Jahre) am Start. In einem Herzschlagfinale setzte sich Helene Nick vom KV Karlstadt durch und darf sich mit der Tagesbestleistung im Endlauf von 576 Kegel neue bayerische Meisterin 2017 nennen. Als Sechstplatzierte des ersten Durchgangs pirschte sie sich Schritt für Schritt an das enge Teilnehmerfeld heran - am Ende durfte sie die Bahn mit einem Gesamtergebnis von 1122 Kegel sogar noch als Siegerin freudestrahlend verlassen. Bayerische Vizemeisterin wurde Petra Wirth vom VES Erlangen mit einem Gesamtergebnis von 1112 Kegel. Bronze sicherte sich die Vorlaufführende Monika Kopp mit ebenfalls guten 1101 Kegel.Acht Starterinnen (3 Seniorinnen A, 2 Seniorinnen B, 2 Seniorinnen C) vertreten den Landesverband Bayern auf den deutschen Meisterschaften der Seniorinnen, die vom 23. bis 25. Juni 2017 in Öhringen stattfinden.