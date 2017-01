Sport Hirschau

08.01.2017

10

0 08.01.201710

Trotz eisiger Temperaturen gehen 127 von 145 gemeldeten Skilangläufern aus ganz Nordbayern an den Start des traditionellen Anton-Flöttl-Gedächtnis-Pokallanglaufes des WSV-Schönsee - aber auf dem Rotbühl bei Hirschau.

Wegen der zu spät einsetzenden Schneefälle in Schönsee konnte der Wettkampf dank des Entgegenkommens des SCMK Hirschau auf der hervorragend präparierten Kunstschneeloipe am Rotbühl durchgeführt werden.Der Wettkampf ging für die U6 bis U9 über 1 km in der klassischen Technik, ab der Klasse U10 in freier Technik (Skating) über die Bühne. Die zahlreichen Zuschauer und Betreuer an der Strecke feuerten vor allem die Jüngsten beherzt an, die sich alle mächtig ins Zeug legten.Im Jugendbereich zeigten vor allem die BSV-Kaderangehörigen sowohl bei den jungen Damen als auch bei den Jugendlichen ausgezeichnete Leistungen. Den Sieg bei den Herren in der Tagesbestzeit (32:55,2) über 12 km errang Johannes Pfab vom SCMK Hirschau, dicht gefolgt vom Erstplatzierten der Klasse U18 und Vereinskollegen Moritz Bauroth (33:03,7).Die Distanzen betrugen zwischen zwei und zwölf Kilometern. Eine Runde bestand aus einer großen und einer kleinen Schleife, die zusammen zwei Kilometer ergaben. Das sorgte bei so manchem Sportler für Verwirrung, zehn Starter mussten wegen falscher, das heißt zu kurzer Streckenwahl nachträglich disqualifiziert werden. Ob es an Nachlässigkeit, dem Bestreben möglichst schnell in Ziel zu laufen oder dem legendären Tunnelblick im Wettkampf liegt, blieb offen. Der Naturschnee neben der Strecke und Temperaturen ließ jedenfalls bei allen die Teller der Skistöcke quietschen und tolles Winterfeeling aufkommen.Für die Jugendlichen war der Nordbayerncup eine Generalprobe für die deutschen Meisterschaften am nächsten Wochenende im sächsischen Oberwiesenthal.___Alle Ergebnisse im Internet: