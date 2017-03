Sport Hirschau

07.03.2017

Die erste Hälfte des diesjährigen Masters World Cup im Skilanglauf ist vorbei. Die Läufer des SCMK Hirschau holen bisher drei Medaillen. Zwei davon gehen auf das Konto des Altenstädters Walter Hierlmeier.

Klosters/Hirschau. Das Team des SCMK Hirschau, bestehend aus den Läufern Josef Mederer, Veiko Hille, Walter Hierlmeier, Wolfgang Härle, Markus Meister sowie Zibi Szlufcik hat sich in den ersten drei Tagen auf den bestens präparierten und sehr anspruchsvollen Loipen rund um Klosters in der Schweiz gut geschlagen.Am Samstag und Sonntag fanden die 30-km- und 15-km-Rennen in der klassischen aber auch freien Technik statt. Insgesamt 667 Teilnehmer waren am Start. In der Kategorie M04 belegte Zibi Szlufcik den guten neunten Platz über 30 km und Wolfgang Härle holte in der Klasse M10 die Bronzemedaille.Am Sonntag ging es dann für die restlichen Läufer des Skiclubs bei starkem Schneefall und warmen Temperaturen über 30 und 15 km in der klassischen Technik. Unter schwierigen Bedingungen belegte Walter Hierlmeier in der Kategorie M10 einen hervorragenden dritten Platz, die zweite Bronzemedaille für Deutschland und für Hirschau. In der Kategorie M03 wurde Markus Meister Achter, in der M04 Veiko Hille Elfter und Josef Mederer belegte in der M07 den 21. Platz. Auch hier waren knapp 600 Teilnehmer am Start.Am Montag ging es dann in den Mammut-Wettbewerb, zumindest für den Veranstalter. Vormittags die 10 km in der freien Technik und am Nachmittag dann wiederum 10 km klassische Technik für insgesamt 1220 Teilnehmer. Wolfgang Härle belegte in der M10 den neunten Platz und sein Teamkollege Walter Hierlmeier konnte erneut mit zwei Sekunden Abstand auf seinem Erzrivalen Virtanen aus Finnland die Silbermedaille für Deutschland und auch wieder für Hirschau nach Hause bringen. Markus Meister wurde in der M03 Fünfter und Veiko Hille 20. in der M04. Josef Mederer belegte in der Kategorie M07 den 24. Platz. Alles gute Platzierungen in einem sehr stark besetzten Feld. Immerhin nehmen in diesem Jahr mehr als 1220 Teilnehmer (die viertstärkste Meldezahl, seit es den Masters-World Cup gibt) aus 29 Nationen teil.Rundherum eine bestens organisierte Veranstaltung mit top Läufern aus allen Nationen und einem ein super Rahmenprogramm. Das Hirschauer Team wird nun in den kommenden Tagen sowohl an den langen Strecken, das heißt 45 und 30 und 15 km, teilnehmen und auch an den Staffeln am Freitag, dem Schlusstag des Masters World Cups.Viele der 1220 Teilnehmer nehmen dann am Wochenende vom 11. bis 12. März am Engadiner Skimarathon, der nur 1,5 Stunden von Klosters entfernt in Pontresina stattfindet, teil.