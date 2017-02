Sport Hirschau

15.02.2017

Die E-Junioren ermitteln am Sonntag, 19. Februar, in der Sporthalle Hirschau den Futsal-Kreismeister. Ab 10 Uhr treten in der Gruppe A die SpVgg Windischeschenbach, die SG Paulsdorf/Freudenberg, der ASV Haidenaab und der SV Loderhof an. In der Gruppe B spielen die SpVgg SV Weiden, die SpVgg Moosbach, die SV Grafenwöhr und der TuS/WE Hirschau. Das Endspiel findet gegen 14 Uhr statt.