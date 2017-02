Sport Hirschau

10.02.2017

Bevor es jetzt dann wieder hinaus auf den grünen Rasen geht, konnten die Jugendlichen beim Turnier der DJK Ehenfeld-Massenricht zeigen, was sie in der Halle in den Wintermonaten gelernt haben.

Insgesamt 33 Mannschaften gingen in der Hirschauer Schulsporthalle an den Start. Sehr gut organisiert von Jugendleiter Martin Winkler und vielen fleißigen Helfern der Jugendabteilung. Auch zahlreiche Eltern halfen an den zwei Tagen bei der Getränke- und Essenausgabe mit. Am Samstagvormittag starteten die D-Junioren, die um 13 Uhr von den C-Junioren abgelöst wurden. Am Sonntag ging es um 9 Uhr mit den E-Jugendlichen los. Nach dem Ende des Turniers, zur Mittagszeit, gab es ein Spiel der G-Schüler der DJK Ehenfeld-Massenricht, gegen den TUS/WE Hirschau, dass 2:0 endete.Am Sonntagnachmittag suchten dann 8 F-Jugend-Teams in spannenden Spielen, den Turniersieger. Die Veranstaltung war an beiden Tagen sehr gut besucht. Der Schirmherr Bürgermeister Hermann Falk war bei vielen Spielen dabei und konnte bei den Siegerehrungen schöne Preise überreichen. Bei den E- und F-Junioren bekam jeder Spieler einen kleinen Pokal, die G-Spieler durften alle eine Medaille in Empfang nehmen.Bei den C- und D- Turnieren wurden alle Mannschaften mit einem Spielball belohnt. Martin Winkler dankte Bürgermeister Falk für die unentgeltliche Nutzung der Schulsporthalle und den Sponsoren für die Unterstützung.Sie ermöglichten es, dass auch dieses Jahr keine Startgebühr erhoben werden musste. Für viele Vereine sicher, neben der sportlichen Herausforderung, auch ein Grund, mit mehreren Mannschaften bei dem Turnier dabei zu sein.Hier die Platzierung der einzelnen Teams in den verschiedenen Klassen.D-Junioren: C-Junioren: E-Junioren: F-Junioren1. JFG Haidenaab-Vils1. TUS/WE Hirschau1. FC Schlicht1. TUS Schnaittenbach2. SG Etzenricht-Weiherhammer2. JFG AS-West2. SV Hahnbach2. TUS/WE Hirschau3. TSV Flossenbürg3. TUS Schnaittenbach3. SG Ehenfeld-Kohlberg3. FV Vilseck4. SG Kohlberg-Ehenfeld4. SG Ehenfeld-Kohlberg4. TUS Hirschau4. SG Ehenfeld-Kohlberg5. DJK Weiden5. JFG Obere Vils5. SG Kaltenbrunn-Freihung5. FC Freihung6. Rosenberg-Traßlberg6. SpVgg Vohenstrauß6. SV Illschwang-Schwendt6. SC Germania Amberg7. SG Hirschau-Schnaittenbach7. SpVgg Vohenstrauß II7. FV Vilseck7. SG Freudenberg-Paulsdorf8. JFG Oberpfälzer Wald II8. DJK Neustadt8. TUS Schnaittenbach8. TSV Königstein