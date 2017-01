Sport Hirschau

31.01.2017

Mit rund 300 bis 350 Teilnehmern rechnet der Bayerische Skiverband bei seiner Meisterschaft am Wochenende am Rotbühl bei Hirschau. Der SC Monte Kaolino hat die Ausrichtung an den zwei Tagen übernommen und Organisationsleiter Thomas Heckmann gibt "Grünes Licht".

Skilanglauf Bayerische Meisterschaft am Rotbühl bei Hirschau



Samstag, 4. Februar



9.30 Uhr - Einzelstart Skicross mit Technisparcours, von Schüler 12 bis Damen/Herren



Sonntag, 5. Februar



9.30 Uhr - Staffeln und Teamsprint von Schüler 12 bis Damen/Herren

"Das Zelt ist aufgebaut, die Strecke in einem sehr guten Zustand, wir haben bisher genügend Schnee", sagt der Vorsitzende des SCMK. Auftakt ist am Samstag, 4. Februar, um 9. 30 Uhr mit dem sogenannten Skicross, bei dem die Läufer mit Einzelstart im Skating einen Technikparcours zu bewältigen haben. Sechs Einheiten sind auf dem 2,5 Kilometer langen Rundkurs eingebaut, jede davon etwa 10 bis 15 Meter lang."Das sind Hindernisse wie ein Achter, der zu abzufahren ist, oder ein Bergauf- und Bergab-Slalom, eine Schanze oder ein Schlupftor, das man passieren muss", erläutert Heckmann die Details. Je nach Altersklasse sind verschiedene Einheiten zu bewältigen. Die Jüngsten der S12 laufen 2,5 Kilometer, die S14 müssen 5 Kilometer absolvieren und ab der U18 männlich sowie die Herren haben 10 km vor sich.Am Sonntag, 5. Februar, steht der zweite Teil auf dem Programm: die Staffeln und der Teamsprint in der freien Technik. Ab 9.30 Uhr gehen die Läufer auf den Rundkurs. Die Schüler 12 bis 15 treten in Dreier-Staffeln an und laufen abwechselnd 6x800 Meter. Ab der U16 sind Zweier-Staffeln am Start, die 4x800 Meter absolvieren müssen.Die Teilnehmer kommen aus ganz Bayern, aus den Skiverbänden Oberfrankens, Frankenjura, Unterfranken/Rhön, Bayerwald, Chiemgau, Inngau, München, Oberland, Werdenfels, Allgäu und natürlich der Oberpfalz. Der Ausrichter SC Monte Kaolino Hirschau ist mit einer Reihe von Läufern vertreten. Am Freitag, 3. Februar, ist von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr offizielles Training angesetzt.Thomas Heckmann weist darauf hin, dass die Loipen für den öffentlichen Lauf ab Donnerstag, 2. Februar, 10 Uhr gesperrt sind. Ebenso ab Donnerstag Nachmittag die Gemeindeverbindungsstraße von Hainstetten bis zum Senderkreuz.