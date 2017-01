Sport Hirschau

19.01.2017

0 19.01.2017

Die Krankheitswelle der Weihnachtsferien macht auch vor Sportlern nicht halt und so reisten die Hirschauer zahlenmäßig dezimiert nach Sachsen. Im Wintersportort Oberwiesenthal nahmen sie an den deutschen Titelkämpfen teil.

Der Mannschaft fehlte Jonas Schröter, der sich bereits in der Saisonvorbereitung an der Schulter verletzt hatte und deswegen den kompletten Winter keine Wettkämpfe bestreiten wird. Auch die erkrankten Athleten Oliver Walch und Jonathan Epp wurden schmerzlich vermisst.Ein Sportler muss bei einem Rennen auf diesem Niveau zu hundert Prozent in Form sein, ansonsten wird er bei der hohen Leistungsdichte schnell nach hinten durchgereicht. Das Starterfeld war hochkarätig besetzt, im Jugendbereich war alles anwesend, was Rang und Namen hat. Es waren Sportler dabei, die im Continental-Cup starten oder in der Vergangenheit bei der Tour de Ski bereits Weltcupluft schnupperten.Aufgrund eines Schneesturms wurde der für Freitag geplante Sprint verschoben. Die Veranstalter warteten bis zum Nachmittag ab. Als sich das Wetter soweit beruhigt hatte, dass die Teilnehmer gefahrlos laufen konnten, entschieden sich die Verantwortlichen für ein 2,5 km Einzelstartrennen in klassischer Technik. Ein DSV-Funktionär kommentierte dazu: "Wetterkatastrophe. Früher hat man es Winter genannt." Es war ein Wettkampf unter widrigen, aber fairen Bedingungen. Die Oberpfälzer schlugen sich gut, Eva Grabinger wurde Elfte, Julian Eder kam auf einen starken neunten Rang, Moritz Bauroth lief auf Rang 18.Bei den Rennen am Samstag und Sonntag verstärkten Jona Dotzler und Jakob Lauerer das Team, sie mussten schulisch bedingt auf eine Teilnahme am Freitag verzichten. Auch am Samstag herrschte reges Schneetreiben, als die Sportler auf die 10 Kilometer lange Strecke gingen. Doch alle kämpften sich durch. Sie erreichten die Plätze 20 (Grabinger), 12 (Bauroth), 22 (Eder), 42 (Dotzler) und 19 (Lauerer). In der Klasse U18m lagen zwischen den Plätzen 13 und 20 nur 20 Sekunden.Am Sonntag war das Wetter endlich gut und der Skiathlon startete planmäßig. Auf 10 Kilometer klassisch folgte danach ein möglichst schneller Skiwechsel und nochmal 10 Kilometer Skaten. Die schwere Strecke verlangte den Sportlern alles ab und bis auf Julian Eder, der aufgab, kamen alle Hirschauer gut ins Ziel. Bei diesem Wettkampf wurden Eva Grabinger 17., Moritz Bauroth 16., Jona Dotzler 39. und Jakob Lauerer 17. Die Meisterschaften haben gezeigt, dass das Niveau im nordischen Nachwuchssport hoch ist und dass die heimischen Athleten in Schlagdistanz zur Spitze sind.